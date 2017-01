Trump es demandado por mujer que lo acusó de abuso sexual

Summer Zervos, una mujer que hace unos meses acusó a Donald Trump de haber abusado sexualmente de ella, ha puesto una demanda legal contra él. Su abogada, Gloria Allred, dijo a la prensa que su clienta inició el trámite contra el presidente electo el día martes, informa The Independent.

Al menos una docena de mujeres apuntaron a Trump por acoso y abuso sexual cuando era candidato el año pasado –quien ha negado cada una de las acusaciones–, pero la única que había interpuesto una demanda durante la campaña, finalmente se retiró del caso.

Las acusaciones durante la candidatura surgieron después de que se filtrara una grabación de 2005 del programa Access Hollywoood, en que Trump conversaba con el conductor Billy Bush, fanfarroneando sobre agarrarles los genitales a las mujeres cuando quisiera y diciendo que podía hacerlo porque era una “estrella”.

Gloria Allred representó a varias de las mujeres que afirmaron haber sido abusadas sexualmente por Trump, incluyendo a la ex participante del concurso y reality show The Apprentice, Summer Zervos, la actriz de películas para adultos Jessica Drake y la ex concursante de Miss Estados Unidos, Temple Taggart.

Esta mañana, la abogada y su clienta estuvieron presentes en una conferencia de prensa para revelar más detalles sobre la demanda relacionada con la acusación por conductas sexual es inapropiadas del señor Trump.

El video que se filtró en octubre de 2005, y que despertó la indignación de demócratas y republicanos, obligó a Trump a emitir un comunicado disculpándose por los comentarios que había hecho al ex presentador de Access Hollywood. “He dicho y hecho cosas de las que me arrepiento, y las palabras reveladas hoy en un video de hace una década, son algunas de ellas”, dijo esa vez el entonces candidato a la presidencia. “Cualquiera que me conozca, sabe que estas palabras no reflejan quien soy. Lo dije, estuvo mal, y pido disculpas”, agregó.

Mientra sus representantes se disculparon profusamente en su nombre, Trump no siguió profundizando en su responsabilidad y Bush, el conductor del programa, con quien Trump estaba en el video, fue despedido de su trabajo.

Summer Zervos, la ex participante de The Apprentice, emitió un comunicado el martes, donde dice que no tiene más opción que demandar al presidente electo por difamación. La demanda responde a la negativa de Trump de retractarse por haber dicho que las acusaciones de Zervos eran falsas y que la mujer era una mentirosa. Zervos había acusado al presidente de haberla manoseado y besado a la fuerza, informa The Guardian.

“Quiero que el Sr. Trump sepa que aún estaría dispuesta a retirar mi caso contra él inmediatamente y sin compensaciones monetarias, si él simplemente se retracta de sus declaraciones falsas y difamatorias sobre mí y reconozca que dije la verdad sobre él”, dijo Zervos a la prensa.

La demanda de 20 páginas, interpuesta en la corte de Nueva York, describe al presidente a punto de asumir como un depredador sexual y misógino que atacó a muchas mujeres y que luego usó su plataforma política para dejarlas como mentirosas.

Cuando Trump estaba en campaña, haciendo frente a las acusaciones de varias mujeres, el candidato desestimó los alegatos de Natasha Stoynoff, periodista de la revista People, insinuando que la mujer no era suficientemente atractiva como para querer atacarla sexualmente.

Melania e Ivanka Trump (la esposa y una hija) han negado que el multimillonario sea responsable de las acciones que se le atribuyen, incluyendo la ocasión en que Stoynoff habría sido asaltada por Trump en un resort mientras su mujer estaba embarazada en su casa, y otra en que el magnate habría atacado a su socia de negocios Jill Harth, en el dormitorio de su hija, mientras ella no estaba. “Mi papá no es un manoseador”, dijo Ivanka durante esa polémica.

Más del 50% de las mujeres blancas estadounidenses votaron por Trump en las elecciones del año pasado, a pesar de la serie de revelaciones, comentarios y acciones legales por parte de las víctimas.

