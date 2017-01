El motivo por el que Emma Watson rechazó protagonizar La Cenicienta

Ser una princesa de Disney pareciera ser el sueño de cualquier persona, pero en realidad, para Emma Watson las cosas fueron distintas. Antes de ser la actriz que encarne a Bella, rechazó protagonizar La Cenicienta, por un gran motivo. Hace pocos días, ella misma lo explicó en una entrevista para la revista Total Film.

“No sabía que iban a hacer La Bella y la Bestia para el momento en que rechacé Cenicienta. Pero cuando me ofrecieron hacer Bella, sentí que el personaje resonaba en mí mucho más que Cenicienta”, expresó Emma y agregó: “Ella se mantiene curiosa, compasiva, de mente abierta. Y ese es el tipo de mujer que me gusta interpretar y que al mismo tiempo es un modelo a seguir si me dan a elegir”.

A diferencia de Cenicienta, según explicó la actriz, Bella no sólo se mantiene recluida en los quehaceres del hogar, si no que además rompe con la mirada de la mujer de una historia de princesas. “En una forma muy extraña, ella desafía lo establecido en el lugar donde vive. Encuentro eso muy inspirador. También busca arreglárselas para mantener su integridad y tener un punto de vista muy independiente. No es fácil que sea arrastrada por las perspectivas de otras personas”, explicó Emma.

“Hay una cierta cualidad de romper con lo establecido que Bella tiene; es el hecho de que ella tiene un empoderamiento de desafiar las cosas y es algo que espero al dar vida a un personaje”, continuó explicando la actriz, a quien en el último tráiler de la película la vemos también demostrar sus dotes en el arte de la música.