Lagos no participará en primarias del PS

El ex presidente Ricardo Lagos, declaró este miércoles que no participará en las primarias del Partido Socialista (PS). Al ser consultado por otro medio, expresó que “yo he sido proclamado candidato por el Partido por la Democracia (PPD) y en consecuencia, estamos en la primaria legal y creo que eso es suficiente”.

Lagos fue elegido candidato del PPD el sábado pasado, cuando venció a Jorge Tarud con un 85% de las preferencias.

Estas declaraciones se producen en el marco de las discusiones de la directiva del PS para establecer a su candidato. Entre las opciones que barajan están José Miguel Insunza, Alejandro Guillier y Fernando Atria. Mientras que las primarias de la Nueva Mayoría se realizaran el 2 de julio próximo.