VIDEO: Técnicos colombianos casi terminan discusión a los golpes en partido entre selecciones

Alguna deuda pendiente deben tener y uno de ellos casi se salió de sus casillas… El técnico de la Selección de Panamá Hernán Darío Gómez perdió los estribos en el partido ante Honduras, por la tercera jornada de la Copa Centroamericana, cuando se encaró con Jorge Luis Pinto, entrenador del cuadro catracho, y la situación estuvo cerca de resolverse a golpes.

La Selección de Honduras derrotó por la mínima a su similar de Panamá y parece que el resultado no fue del agrado del ‘Bolillo’, que no dejó escapar la oportunidad para acercarse a Pinto y ambos empezaron a intercambiar sus impresiones de manera airada y segundos más tarde el técnico de Panamá empujó al técnico de Honduras por lo que la policía tuvo que intervenir antes de que ambos estrategas llegaran a los golpes.

Al respecto de lo sucedido, Jorge Luis, cuestionado por la prensa, aseguró no tener ningún problema con Darío Gómez y en lugar de criticar la actitud del técnico de Panamá señaló: “Uno sale herido cuando pierde un partido importante, pero no tengo rivalidad con él (“Bolillo”). Yo no le quito ni él me da, no hay ningún problema.”

En tanto, Honduras, gracias a su triunfo ante Panamá, se clasificó a la Copa de Oro 2017 y con un empate ante Costa Rica se proclamaría Campeón de la Copa Centroamericana.