María José Prieto responde a los dichos de Álvaro Ballero tras criticarla por su delgadez

En el último capítulo de Maldita Moda, María José Prieto fue elegida por Vesta Lugg, como una de las mejores vestidas de la semana, por su look en la alfombra roja de “Sirena, el musical” con una túnica, que dejaba ver su delgada silueta.

Jordi Castell, se refirió al look de la actriz y señaló que; “Quiero hacer un hincapié con lo de la Jose Prieto. Aquí hay un ejemplo claro, otro más, de algo saludable que a mi, en lo personal, deberíamos fomentar, que es que la mujer que no toma sol siempre se ve más distinguida”.

Las opiniones de los panelistas, no fueron del agrado del ex chico reality, Álvaro Ballero quien a través de twitter realizó una crítica al programa.

El cuerpo perfecto según #MalditaModaCHV…

No basta con creer q la obesidad es enfermedad, la anorexia también. Responsabilidad por favor. pic.twitter.com/AeEsM2p4Ly — Álvaro Ballero A. (@balleroa) 15 de enero de 2017

El programa SQP, habló con Ballero y explicó que; “A ver… Paremos de venerar las figuras que parecen esqueletos, porque francamente hay muchas personas en televisión que parecen ya un esqueleto con ropa. Entonces, y no solamente venerarlo somos personas adultas, estamos haciendo televisión y están dando un pésimo mensaje a los cabros, a los cientos de niñitas, a miles de niñitas que creen que ese es el cuerpo perfecto, cuando no lo es, cuando no es saludable”.

En tanto, María José respondió a los dichos del ex chico reality: “Como tú sabes, como saben todos, soy profesora de yoga. Pero además ahora tengo que hacer algún tipo de deporte para que mis músculos crezcan más, porque con la edad el colágeno se va, para los incultos como Álvaro Ballero, y se va todo”.