¿Se arrepintió? el impactante desnudo que publicó Selena Gómez y luego borró (FOTOS)

Las estrellas de la música parecen turnarse. De a una por vez, su nombre se inscriben en todos los escándalos posibles. Y luego descansan. Así como tuvieron su momento Shakira (y juguetes sexuales inoportunos), Paulina Rubio (y su entonación confusa Chile-cine) y Chenoa (y su cobra con Bisbal), el comienzo de 2017 parece ser de Selena Gómez. La exDisney está en boca de todos.

La semana pasada una repentina sacudió hasta los cimientos de la farándula internacional: te lo contamos en Guioteca, Selena se besó en público con el también músico The Weeknd. Justin Bieber (ex de ella) tronó de irá y la bellísima Bella Hadid (ex de él) borró a Selena de sus cuentas. Pero el amor es así: no suele llevarse del todo bien con la amistad.

Ahora, días después del escándalo que amenaza volar por el aire hasta el famoso squad de Taylor Swift (¿qué tiene que ver? la hermana de Bella era íntima amiga de Selena, todas integrantes del squad), Selena sumó más pólvora al fuego: publicó una foto que incendió (cuac) a más de uno, un fuerte desnudo delante del fotógrafo Merts Alas. Pero a la exDisney se le fue la mano, parece, porque al rato se arrepentió y opto por borrarla de su Instagram.

Así están las cosas. Es la semana Selena. Selena con nuevo novio, Selena sin ropas, Selena hasta en la sopa.