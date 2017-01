Bella Hadid quiere advertirle a The Weeknd sobre Selena Gómez

El romance entre Selena Gomez y The Weeknd ha tenido a todos expectantes. Primero le preguntaron al ex de la cantante, Justin Bieber, qué opinaba pero él decidió limitarse a responder. Sin embargo, muchos dicen que cree que Selena se está aprovechando de la relación.

La ex novia de The Weeknd, Bella Hadid, también ha sido consultada varias veces. Según revelan fuentes cercanas, la modelo ha intentado contactar a su ex pareja en varias ocasiones para “advertirle” sobre Selena, pero él simplemente la ha ignorado.

Hadid quiere advertirle para que no sufra. La misma fuente señaló: “Bella ha buscado varias veces a Abel para decirle que Selena lo está usando (…) Él piensa que está celosa y no la está escuchando”.