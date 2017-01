Instructora fitness desmitifica el “cuerpo perfecto” con foto en Instagram (FOTOS)

Y es que las fotos de comida saludable, parejas felices y cuerpos perfectos pueden volverse bastante molestas de vez en cuando. Es por eso que una instructora fitness, y muy popular en Instagram, llamada Anna Victoria decidió compartir una honesta fotografía en la que queda en evidencia lo fácil que puede ser engañar a los cibernautas respecto a lo que es un ‘cuerpo perfecto’.

Es que cuando vemos imágenes fabulosas de modelos resulta muy fácil para algunos deprimirse por no cumplir con esos cánones, pues no pensamos en que nuestros cuerpos pueden lucir igual de grandiosos si tan solo levantamos nuestros brazos y apretamos nuestro estómago, sumado a un ángulo específico para tomar la imagen. Eso es precisamente lo que hizo esta joven al compartir ambas fotos, una tomada desde un ángulo tremendamente favorecedor y otra desde un ángulo más bien ‘normal’. “Yo el 1% de las veces versus yo el 99% del tiempo. Me encantan ambas fotos por igual“, escribió Anna junto a la reveladora postal.

La instructora también agregó: “Buenos o malos ángulos no cambian su valor. Recientemente leí un artículo de una mujer que decía que se negaba a aceptar sus defectos porque ella no los veía como tal. Me encantó eso porque envía un poderoso mensaje sobre que nuestros ‘rollitos’, celulitis y/o estrías no son nada por lo que debamos disculparnos, avergonzarnos ni obsesionarnos con eliminarlos“. Al mismo tiempo, Anna reconoce que a medida que ha ido envejeciendo ha ido ganando más estrías y un poco más de celulitis que no se van con nada, por lo que decidió dejar de preocuparse. “Estos representan una vida vivida sana y plenamente. ¿Cómo puedo enojarme por los ‘defectos’ totalmente normales de mi cuerpo?, indicó. Por último, agregó que estas ‘marcas’ no tienen que ver con las capacidades que tienen nuestros cuerpos. En su caso, indica, su cuerpo es fuerte, puede correr kilómetros, realizar diversos ejercicios y refleja la felicidad que siente.