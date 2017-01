Milagro: Sale volando, choca contra un camión y solo se rompe un dedo (VIDEO)

Conducía su motocicleta por una transitada calle de Sao Paulo, cuando chocó contra un vehículo.

El joven brasileño que conducía a una velocidad considerable, no tuvo tiempo de reaccionar y esquivar el obstáculo, chocó violentamente contra él. Su cuerpo salió disparado, literalmente, varios metros, impactó contra un camión que se encontraba frente a él. Unas cámaras de seguridad captaron la impactante escena.

Según informaron los medios, se encontraba en buenas condiciones y que solo había sufrido leves fracturas en el pie y la rotura del dedo.

“Pensé que no podría caminar nunca más, que me había roto todo”, confesó a la prensa brasileña. “Fue un golpe muy fuerte, no tengo palabras, parece una escena de película”, agregó tras ver la dureza de las imágenes.