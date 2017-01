La modelos siempre sacan sus mejores fotos de la playa: Pia Muehlenbeck se atrevió con la peor

Todos sabemos que lograr la foto perfecta para subir a Instagram necesita de muchos, muchos intentos. Pero cuando te ganas la vida apareciendo en bikini con tu fabuloso cuerpazo, no sufres lo que el resto de los mortales ni quedas fatal entre toma y toma… ¿o sí?

Pues sí. Así lo demuestra Pia Muehlenbeck, una modelo australiana imagen y fundadora de la firma de ropa de deporte sostenible Slinkki con más de 1,6 millones de usuarios en su cuenta de Instagram. La joven decidió echar por tierra ese espejismo de que es perfecta cuando compartió una imagen en la que se la veía posando antes y después en Maldivas.



Perfecta, ¿verdad?

Por suerte el novio de Muehlenbeck, Kane Vato, estuvo a tiempo de sacar una imagen de la modelo de 22 años en la arena justo antes de que una ola llegara de imprevisto y la empapara.

Sin embargo, en vez de mandar esta toma falsa directamente a la carpeta de Eliminados, el también modelo de origen alemán decidió compartirla con los fans de su chica en su perfil de Twitter.

… the ocean has a mind of its own 😂 pic.twitter.com/f0f08rHyxo

— Pia Muehlenbeck (@piamuehlenbeck) 13 de enero de 2017