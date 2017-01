Manchester City le pondría presión a Bravo trayéndole competencia de primer nivel en el arco

No lo pasa bien pese a que su técnico ha salida a respaldarlo continuamente tras las malas actuaciones. Claudio Bravo ve como las críticas a su trabajo y el desempeño del City han centrado la atención del hincha y la prensa, quienes no se sienten satisfechos con el equipo ni el desempeño del portero. No es para menos. Los números dicen que los pupilos de Pep Guardiola marchan quintos en la tabla con 42 unidades a 10 puntos del líder Chelsea.

Con 26 goles en contra -41 a favor-, los ‘ciudadanos’ llevan un registro de 1.24 tantos encajados por partido, promedio negativo que tiene complicado al capitán de la ‘Roja’, quien es el dueño del arco.

Según medios en Inglaterra, esa campaña habría impulsado a la dirigencia a buscar un nuevo meta para la escuadra, siendo varios nombres de jóvenes arqueros los que se vinculan para esta temporada. Esta jornada sin embargo aparece otro candidato en la prensa británica, quien tomaría el lugar de Wilfredo Caballero quien por cierto vence su contrato al término de esta temporada y podría partir de Etihad Stadium incluso en forma anticipada.

Se trata de Keylor Navas, quien actualmente juega en el Real Madrid y sería el principal objetivo del City por sobre Gerónimo Rulli, meta de 24 años a préstamo en Real Sociedad.

Según explica Manchester Evening News, en el Bernabéu estarían dispuestos a dejar partir a su arquero de lograr el fichaje de David de Gea desde el Manchester United.

El costarricense es el titular en la portería de la ‘casa blanca’ en donde registra diez goles encajados en 11 partidos disputados en Liga, y más allá de su juego de pies -que es lo busca Pep- destaca por unos reflejos bastante considerables.