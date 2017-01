20 imágenes que te harán desconfiar de la belleza coreana

Consideradas por los expertos en certámenes de belleza como seres angelicales debido a sus finas facciones, tersa piel y luminosa mirada, las mujeres asiáticas han provocado admiración y envidia en el mundo entero. Pero los hombres no quedan exentos, ya que en países de exigente prolijidad como Corea, las personas económicamente activas adoptan la filosofía de la belleza física como uno de los principales pilares en su desarrollo personal. La competencia es tan fuerte, que para ellos no son suficientes ni la preparación ni el crecimiento en el entorno laboral, sino que además deben ser personas atractivas para poder alcanzar un nivel aceptable de éxito dentro de una empresa.

Para ello, Let me in, un programa de alta audiencia que comenzó a transmitirse en el 2011, ofrecía un espectáculo asombroso para el público y sus participantes. Siguiendo una estructura muy semejante a los Reality shows, los participantes, cuyo aspecto era aparentemente imposible de mejorar, cambiaban por completo su imagen gracias a regímenes alimenticios, múltiples cirugías y modificaciones en su arreglo y estilo personal que los expertos en estética practicaban en ellos a lo largo de varios meses.

A continuación algunas de las imágenes que muestran los increíbles cambios en los participantes de este polémico programa televisivo que dejó de transmitirse en el 2015 luego de 5 temporadas, debido a ser catalogado como discriminatorio y altamente publicitario.

Let me in 2011-2015

En la actualidad, los estándares de belleza desbordan la realidad por encima de la seguridad y la salud. Nos esmeramos tanto que a veces ponemos en riesgo factores que van más allá del bienestar físico, puesto que nuestra integridad queda totalmente destruida al intentar complacer nuestros deseos de aparentar lo que no somos.

Sin duda, la popularidad de la cirugía estética ha aumentado a tal grado de parecernos algo muy normal. Cada vez es más común escuchar de alguien o tener conocidos que se han sometido a cambios drásticos para mejorar su estampa. Adaptarnos a las nuevas tendencias no es tan grave, siempre y cuando no nos arrastren fácilmente. Para ello hay que estar conscientes de la importancia que tiene la auto aceptación por encima de lo que refleja el exterior, y abrir nuestra mente ante la jerarquía de prioridades que puede tener un individuo, sean o no naturales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.