Vesta Lugg, es la protagonista de la nueva portada la revista Tú. La rubia subió una foto en su cuenta de Instagram, donde comparte la imagen y lo feliz que está.

“Mañana a la venta! Especial verano de @revistatuchile esta portada no hubiese sido posible sin la hermosa movida de mis fans! Etiquetados en la foto muchos de ellos!!! Gracias a la revista por confiar en mi, es un honor que me consideren “La It Girl + Power” escribió Vesta junto a la foto.

Pero sus seguidores están divididos ya que algunos alabaron su belleza, mientras que otros hicieron hincapié en lo retocada que estaba la foto.

Recordemos que hace algunas semanas, Vesta, protagonizó un sensual desnudo para la revista Cosas, donde se robo las miradas de todos.