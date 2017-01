Ana Llao, referente del pueblo mapuche: Acuerdos de la mesa presidencial serán otro engaño más del Estado de Chile

“Como un engaño más y nada nuevo respecto a lo que históricamente ha planteado el pueblo mapuche”, calificó la vocera de la organización Admapu, Ana Llao, los acuerdos que se han filtrado a La Tercera respecto al trabajo de la mesa asesora presidencial del conflicto en La Araucanía.

Ana LLao sostuvo que “el primer y perdón original es al pueblo mapuche, sin este perdón no se puede iniciar una nueva relación, no se puede construir una nueva historia sin este perdón presidencial al Pueblo Mapuche”.

Agregó que “el daño, abuso y maltrato no puede ser reparado tras los últimos 25 años, este debe ser reparado desde el momento que el Estado se instala en nuestro territorio”.

Por otra parte, expresó con molestia Ana Llao que “es otra falacia más lo de los escaños reservados, ya que si la clase política lo hubiera querido, hace rato que lo tendríamos, pero no fue así. Además este no es un tema nuevo, esto fue planteado por el Pueblo Mapuche a fines de los 80 y desde esa fecha nos vienen dando dulces para entretenernos, por lo que ya no creemos, no confiamos, este ambiente es el que construyo todos quienes han formado parte del Estado desde los 90 hasta el 2017”, sentenció.

Por último, la dirigente de la organización nacional mapuche ADMAPU comentó que “dijimos desde un primero momento que esta comisión nunca ha sido valida, ya que la encabeza la Iglesia Católica y algunos empresarios forestales quienes han sido parte del problema y del conflicto en la región, por ende, son parte interesada para seguir con sus intereses económicos sobre nuestro territorio y con la represión permanente a niños, jóvenes y adultos mayores mapuche”.

El Ciudadano