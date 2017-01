Si el río suena…

Una consulta ciudadana, una transparencia de posiciones, seguir el itinerario o escuchar mejor. Las posiciones diversas confluyen en la penúltima semana legislativa, aprontándose a las primarias previas a la carrera presidencial que, para algunos, ya comenzó.

Desde algunos representantes de la Nueva Mayoría, las preguntas son muchas: ¿Cómo continuamos el conjunto de reformas iniciadas con el gobierno de la Presidenta Bachelet?, ¿cómo aseguramos una candidatura competitiva que exprese las ideas y propuestas? Para el diputado Daniel Melo (PS) la candidatura de Guiller es la respuesta. “Esperamos que el comité central del partido se pueda reafirmar con una consulta ciudadana, donde puedan participar militantes y simpatizantes. No encapsular al partido entre cuatro paredes es la señal que tenemos que dar a la ciudadanía y esperamos se tenga en consideración nuestra opinión”, expresó el vocero del ala del partido denominada “Identidad Socialista”.

Si bien Melo admitió que en la última semana habían sufrido una presión indebida del entorno del ex presidente Lagos, con un ultimátum pidiendo tomar una posición presidencial este próximo 21 de enero, su postura es clara: “los socialistas creemos que debe haber una consulta a las bases militantes . Esperamos que se ratifique lo que ya acordamos e incorporar al Senador Guiller.”

Por su parte, el presidente de la Cámara, diputado Osvaldo Andrade (PS) fue un poco más tajante. “ Si Guiller hizo esa declaración, está equivocado. La presidenta Bachelet señaló claramente que en el mes de marzo se presentará un proyecto de reforma constitucional respecto del capitulo 15 de la constitución. Además, en el primer semestre o a mediados del año, se presentará un proyecto de nueva constitución”.

Al respecto, el Diputado Fuad Chahin (DC) puso paños fríos al tema y aclaró que “hay un itinerario que está trazado para que la ley habilitante se presente en el actual gobierno y el resto del proceso en el próximo gobierno, para que el próximo parlamento tenga que sancionar cuál va ser el mecanismo. Yo estoy de acuerdo con el itinerario, no me parece que haya razones para poder modificarlo.”

Distinta fue la posición de la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, quién abogó por un posicionamiento de sus pares. “Con todo el cariño que le tengo a Guiller, más que consenso lo que se necesita es transparentar las posiciones políticas de los actuales parlamentarios y parlamentarias de esta Cámara. De verdad, hay algunos que, lisa y llanamente, no quieren cambiar la constitución. La han defendido permanentemente, llevando las reformas al tribunal constitucional. Creo que es sano para nuestra democracia que, en plena campaña presidencial y parlamentaria, la ciudadanía sepa cuales son las posiciones de por quienes van a votar y de la actual Cámara. Respetamos y defendemos que se presente el compromiso de una iniciativa para cambiar el capitulo 15, para abrir la posibilidad de cambios en la constitución. Es urgente y necesario. Además, transparentar las posiciones políticas contribuye más que buscar un consenso que no existe: no hay acuerdo de todos los parlamentarios de cambiar la constitución”.

En medio de una semana agitada, con faltas de quórum y distintas aspiraciones electorales, las señales van configurándose poco a poco. Es de esperar los compromisos se cumplan y el pueblo pueda hacerse escuchar, cambiando la constitución de Pinochet.