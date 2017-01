Este ‘youtuber’ le dio galletas con pasta de dientes a un indigente: “Le ayuda a limpiarse los dientes”

Regalar galletas a indigentes rellenas de pasta de dientes. Eso es lo que ha hecho el youtuberReset, un joven de 19 años y origen chino asentado en España, y eso es lo que está causando indignación en Internet. El chico ha colgado el vídeo en el que se ve cómo lo hace y, además, parece no arrepentirse en absoluto de ese vergonzoso gesto.

Reset, que tiene un millón de suscriptores en su canal de YouTube, suele publicar vídeos que, según él, deberían ser graciosos, en los que se ve cómo se da tartazos en la cara con amigos o cómo hace retos con comida picante. Sin embargo, en este último vídeo (publicado el lunes 16 de enero) ha ido un paso más allá.

Titulado Reto ayudar vagabundo, al parecer todo parte de un usuario de Twitter que le mandó un mensaje: “t reto a que compres galletas oreos y le quites la cremita y luego le eches pasta dental :U y se la das a alguien en la calle” (sic). Y él, decidido, se apunta a tan digna hazaña: “Me parece interesante este reto, así que vamos a hacerlo”.

Así, se pone manos a la obra: en las imágenes se ve claramente cómo vacía la crema del centro de las galletas para volver a echarles la pasta de dientes y luego juntar de nuevo las dos partes.

Después sale a la calle y le da 20 euros y el paquete de galletas a un hombre que pide ayuda en la puerta de un supermercado. “La verdad es que se siente bien cuando ayudas a una persona. Obviamente la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco. Pero mira el lado positivo: eso le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre. Yo le ayudo con la pasta dental”.

El joven se ganó el repudio de los internautas quienes piden le cierren el canal y se condene su acción.

Os pido un favor. Denunciad este video. Este hijo d puta le da a un indigente galletas Oreo con pasta d dientes!! RT https://t.co/IAQqfRZ8gh — Riczen (@RiczenEsp) 18 de enero de 2017

En serio, como puede estar aún reset en Youtube, no lo puedo entender, que le cierren el canal — Nagisa (@nogaleslopez) 19 de enero de 2017

acabo de enterarme que existe el Reset este y es el mayor subnormal que he visto en mucho tiempo, todo dicho — markn (@MacarronVerde) 19 de enero de 2017

Reset ha recibido innumerables críticas y comentarios. Sin embargo, parece que no le afectan; de hecho, parece reafirmarse en su bondad y en la enorme ayuda que presta a la humanidad… porque ha hecho otro vídeo y lo ha colgado con un esclarecedor mensaje en su cuenta de Twitter: “Recibi comentarios de que me pase con el vagabundo a si que fui a verle y esto me dijo” (sic).

Recibi comentarios de que me pase con el vagabundo a si que fui a verle y esto me dijo. pic.twitter.com/dDA8auJsGj — ReSet (@ReSetG4MER) 17 de enero de 2017



En el vídeo vuelve al mismo supermercado y vuelve a encontrar al hombre. “Hola señor, es usted otra vez. ¿Se comió las galletas que le di ayer? ¿No notó algo raro? Que si no notó algo raro”, insiste Reset, ya que, en lo que se aprecia en el vídeo, el hombre no entiende del todo el castellano y parece tener problemas para comprenderle.

“Era una pequeña broma lo de ayer. ¿Está entendiendo lo que le digo?”. El hombre dice que sí, pero no parece que lo entienda. Al menos de eso sí que parece darse cuenta Reset.

Entonces, le da otro billete al hombre, y para que quede claro su enorme labor humanitaria, deja claro con otro cartelito que él sí que ayuda a los demás. “Aquí vemos cómo la gente no ayuda a los vagabundos. Solo hay céntimos de (0,01€) (0,02€) (0,05€) Así está España o almenos (sic) la zona donde vivo”

Como era de esperar los comentarios no han tardado y las críticas han arreciado sobre Reset. Sin embargo, él parece tranquilo, y ha decidido dejar fijado (para que se vea siempre arriba del todo) el vídeo de sus explicaciones sobre su reto.