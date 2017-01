Esto es lo que piensa Taylor Swift de la relación de Selena Gomez y The Weeknd

Como todos sabemos, en los últimos días Selena Gomez y The Weeknd han blanqueado su romance debido a las fotografías que aparecieron de ambos in fraganti. Si bien la noticia es linda, ya que una nueva relación amorosa comenzó, la realidad es que al ser el músico ex novio de la modelo Bella Hadid, todo se transforma en un triangulo extraño.

Además, sabido es que Selena pertenece al selecto squad de Taylor Swift, al igual que Gigi Hadid, la hermana de Bella. Por ende, esta situación la pone en un lugar bastante incómodo a la cantante, que deberá tomar partido aunque ambas partes sean de su agrado.

“Si esto se pone feo, estará del lado de Bella y Gigi”, dijo una fuente al semanario Us Weekly y agregó: “Selena nunca eligió a nadie sólo para pasar el rato. Sin embargo, según esa misma fuente, Taylor no elegirá un bando. “Ella se lleva bien con todo el mundo y quiere mantenerlo de esa manera”, determinó el informante.

Probablemente para Taylor sea muy difícil mantenerse fuera del entredicho. Es que sus amigas más cercanas se encuentran en el conflicto y es realmente difícil intentar apartarse.

