Donald Trump, the president number 45

El día de hoy, desde mediodía se podrá seguir y asistir a la investidura del nuevo presidente elegido de Estados Unidos, Donald Trump.

El tema en cuestión, no debería ser tomado con mucha seriedad, ni dársele toda la importancia que se le está dando, pero los medios de comunicación, su gran mayoría, megáfonos de los intereses comerciales más fraudulentos, están detrás, y ante ellos, poco podemos hacer.

Los gringos hacen todo a lo grande. Esa es la parte “entretenida” en el cambio de mando. Es el Óscar de la política, (donde por lo general premian la película más taquillera…y las más mala) Es ahí donde se fijarán los analistas matutinos de cada país. El vestido de ella, el anillo demasiado ostentoso, el escote y otras cosas más interesantes, que sí, nos merecemos, por permitirlas.

Cuando Barack Obama, el primer hombre negro en ser elegido presidente de los Estados Unidos, arribó. Hubo una miríada gigante de hipótesis, teorías, desde las más, digamos mesuradas, hasta las más positivas-psiquiátricas emergieron.

Prácticamente el feo mundo que conocíamos, sería reemplazado por un cuento de hadas debido a que por fin, un negro chévere y sabroso, sería el nuevo presidente. Y la realidad objetiva de los hechos acaecidos, (valga la rebuznancia) es bien cruel. Baste decir con que Obama apoyó abiertamente a una criminal de guerra, como Hillary Clinton. Más otras perlas abyectas de torturas, bombardeo de hospitales y escuelas, que quedaron históricamente, en su negra conciencia.

La gracia de Donald, es la que poseen ciertos patrones de fundo, ciertos narcotraficantes millonarios o empresarios, o brutos, que dicen lo primero que se les viene a la cabeza y si el fruto no ha sido el mejor, con dinero y su posición de poder, o lo arreglan o lo enmarcan con la frase maradoniana ad-hoc al momento. Poco importa que no sepa de arte, de cultura, de lírica, de nada. Tienen dinero, una mujer linda, un auto increíble. Es como un jugador de fútbol. ¿Qué les puedes criticar?

La gallardía de Donald es que ha venido a decir lo que prácticamente todo el país dice, pero a escondidas. No es ningún secreto, venir a saber a estas alturas, que los yankees son xenófobos, racistas, arrogantes y un vagón repleto de etcéteras más No generalicemos, obviamente no todos. ¿Cuánto sería el porcentaje?

Los cambios que habrá, serán maquillaje de mimo deforme, venido del mismo infierno o Capitolio desde donde vienen siempre los mismos chupópteros sociales.

Si Donald se sale de madre y lo parlanchín que es, hace que algunos pierdan dinero o poder, le ocurrirá una muerte mística very rápido al señor.

No estoy descubriendo la pólvora, pero son las corporaciones, las empresas, las transnacionales, las que mandan, y un presidente podrá decir mucho en cámara o recámara o twitter, pero a la hora de negociaciones serias, el tío es un títere, que a todo esto, adora a sus titiriteros.

Ganó Donald porque las contradicciones del capital le han reventado en la cara a Estados Unidos.

La manera preferida de manutención de ellos es el intervencionismo. Entran en un país, (online) compran a políticos vende patria, malinches varias y a quien les de algún beneficio, y comienzan a succionar los recursos del país en cuestión. La otra forma es a través de la guerra directa. Van o envían, en nombre de cualquier patraña, efectivos militares propios, ajenos o arriendan mercenarios y se roban los recursos in situ. ¿Qué tal? Pero, no todo es tan fácil como antes, no son los únicos capitalistas o agiotistas que quieren su fragmento de sudor ajeno.

Un poco de geopolítica estratégica.

El problema es que en la actualidad, el hombre más poderoso del planeta es, Vladimir Putin.

Eso lo sabe Gringolandia y no les cae bien que este Putin les diga que con su sistema militar, los puede destruir en un par de horas, si se pasan de listos. Además, sumándole herida a la sal, Rusia se compromete a ayudar y cooperar militarmente, si es necesario, en cualquier lugar del mundo, en el cual sus intereses se vean afectados. (Venezuela, por ejemplo)

Putin, el mismo que envió al ejército ruso a Siria para impedir que el Estado Islámico, terminara de robarse el petróleo tan descaradamente, a través del grupo Isis y que éste lo enviará a Europa vía Turquía, malogrando la tajada que la Unión Europea le deja caer al Imperio estadounidense, cada mes, por ser ellos, los que armaron y entrenaron al grupo de asaltantes de Isis.

Estados Unidos, sabiendo los buenos réditos que el separatismo inyectado da, ha intentado levantar un conflicto armado en Crimea, (apoyado fielmente por Suecia). Para tales efectos envió al todopoderoso destructor naval, el USS Donald Cook a “velar’ por la democracia de ese lado, anclándose en el mar báltico, justo frente a las costas de Rusia. (Suecia, ejerciendo del mejor anfitrión, obviamente)

Putin se entera de la situación y, con la alegría que lo caracteriza, envía dos jets Su-24, en contra del buque de guerra. Aviones que pasan a metros de la imponente nave, la cual queda convertida en una tina flotante e inservible, porque los Su-24, poseen un arma de ataque digital (bomba electromagnética) que deja al receptor de la misma, con la capacidad de defensa de una papa. Una docena de veces pasaron los rusos por encima del orgullo estadounidense. “De paseo” (“Te paseo”)

Es ahí que mucho del discurso nacionalista de Donald se incrustó en el ideario popular de “We are the best in the world” Ahí Donald aparece como un cowboy rubio, estilo John Wayne, que probablemente podría decirle un par de cosas al ex humanoide ese.

Made in…?



En el aspecto inmobiliario el avance económico de China, con inversiones gigantes en todo el territorio de Estados Unidos y su mano de obra, ridículamente barata, para fabricar productos yankees, o simplemente recibir en su suelo a cuanta empresa quiera hacerse más rica. Ha molestado económicamente un poco, a muchos, por demasiados años.

El avance tecnológico de Japón en áreas que se suponía, eran patrimonio de Estados Unidos, no resulta agradable. El desarrollo de armas nucleares por parte de Irán, han hecho que la arrogancia despótica de muchos, haya sido traducida en votos para Donald, que es un ducho exprimidor de plusvalías y esa es la ubre de la orbe, que muchos quieren (volver a) probar.

Same old…

El mundo seguirá siendo el mismo. Se levante un muro o no, se cancele un tratado o no.

Los latinos levantan una huelga de dos días, Estados Unidos se derrumba.

Arabia Saudita mueve dos piezas en el tablero económico (petróleo y armas) en USA y habría que ver a cuántos musulmanes Donald, es capaz de avasallar.

Las protestas realizadas en contra de Donald, en su gran mayoría fueron realizadas, por partidarios de Hillary. Bien pocos son los que entienden que las dos alternativas, son las dos secciones de una misma tenaza.

Donald es dueño de muchos casinos, ludópata dicen algunos. Debe jugar muy bien póker. Esgrimió frases como para el bronce, pero que probablemente, sólo eran un bluf. Las cosas que no dijo, esas deberían ser las preocupantes.

Con Hillary hubiese sido lo mismo, y eso que ella usó todas las modas sociales, que tanto resultado dan hoy en día, para captar adeptos. Pudo más la constante manera de sentirse engañado, por quienes regían el país, y como en todos lados, ganó quien vendió mejor su producto; que era el mismo que el de su contrincante.

La frase, “Hagamos América grande nuevamente” de Donald, fue la más convincente.

Cambiaron al torturador bueno, por el torturador malo. El último es el que te dice claramente, que no te quiere, que si tiene que matarte para quedarse con tu patio lo hará, pero te agradece que te guste su reloj suizo, que con ese temple que tienes, serías un excelente esclavo, sino fueras tan rezongón.

Andrés Bianque Squadracci.

Nota de la Redacción: Quedan todos cordialmente invitados a la Concentración que se realizará frente a la embajada de

Estados Unidos, a las 16 horas, en Andrés Bello 2800, Las Condes, Santiago.

Convocatoria en respuesta al llamamiento internacional contra la asunción del presidente fascista Donald Trump y la continuidad del terrorismo global de Estados Unidos.

