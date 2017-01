12 celebridades que pasaron por situaciones muy incómodas

A veces pensamos que las personas famosas están a otro nivel, un nivel intocable donde no sucede nada “común”. Pero no es así, las situaciones vergonzosas no son exclusivas de nosotros, los de a pie. De vez en cuando, a las celebridades les suceden cosas desconcertantes, para sonrojo de unos y sonrisa de otros…

Estas 12 celebridades se han ganado un lugar en nuestra lista, gracias a una serie de situaciones bochornosas e impredecibles. Pero bueno, esto le puede pasar a cualquiera, ¿no?

El trasero de Sofía Vergara brilló en la ceremonia de los premios Emmy-2012.

En el estreno de Harry Potter y el príncipe mestizo, Emma Watson, tratando de no mojarse la ropa bajo la lluvia, reveló accidentalmente su ropa interior.

Otro incidente similar se produjo durante el estreno de la película The Perks of Being a Wallflower.

Este desagradable incidente le sucedió a Jennifer Lawrence en la entrega de los premios Screen Actors Guild Awards.

En el Festival de Cine de Cannes del año 2005, a la legendaria Sophie Marceau se le deslizó la correa del hombro, dejando al descubierto su pecho.

Otra vergüenza en el Festival de Cine de Cannes, en 2015.

El viento hizo estragos en vestido de la actriz italiana Zaina Dridi, en su paso por la alfombra roja.

Y Rihanna tampoco se salvó…

El famoso vestido “al desnudo” de Bella Hadid.

Julianne Moore siempre brilla con elegancia, pero esta vez cometió un error con la elección de sus sandalias.

Este embarazoso incidente se produjo durante una presentación de Taylor Swift.

El actor estadounidense Zachary Quinto, en el festival de cine de Berlín. Es evidente que algo salió mal…

Muchas de estas situaciones resultan divertidas para todos, menos para el protagonista. La verdad, no hay de qué avergonzarse. Nada de esto echará a perder la reputación y los méritos de estas personas, por el contrario, más bien es un recordatorio de que nadie es perfecto, y que a todos nos pueden suceder las mismas cosas.

Vía Difundir