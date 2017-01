Kylie Jenner tomó partido en el drama Selena-Bella y no imaginas a quién apoya

En medio de la batalla que desató el nuevo amor de Selena Gomez y The Weeknd todos los famosos han tenido que ir eligiendo de qué lado están. Uno a uno han ido mostrando a su protegida, unos han ido por Selena y otros optaron por mantenerse del lado de la ex novia del cantante, la modelo Bella Hadid.

Todos sabemos que las hermanas Jenner-Hadid han tenido una larga relación. Kylie también ha compartido sesiones de fotos con Bella y Kendall es la mejor amiga de Gigi Hadid. Pero también es cierto que las hermanas Jenner han sido amigas desde hace mucho tiempo de Selena.

Una fuente le aseguró a Hollywoodlife.com que “Selena debería estar preocupada porque Bella tiene muchos amigos que quieren verla de nuevo con Abel”. Parece que el drama de este trío amoroso ha infiltrado a más famosos se los que nos imaginábamos.

En medio de todo esto Kylie Jenner mostró estar del lado de Bella y no podemos ni imaginarnos cómo va a afectar esta decisión la relación que la menor del clan Kardashian-Jenner tiene con Selena Gomez.

Una fuente le dijo al Hollywoodlife.com que “Kylie quiere que Abel (The Weeknd) y Bella vuelvan a estar juntos y no tiene vergüenza de decirlo”.

Parece que la modelo también está interesada en regresar con el cantante: “Bella todavía quiere estar con él” dijo otra fuente a Us Weekly, y también aseguró que Hadid le ha enviado mensajes de texto a su ex diciendo que Selena solo lo está usando para ganar fama. Esta pelea no se va a terminar rápido.

“Kylie quiere salir en una cita doble con ellos, y ella es mucho más del equipo de Bella que del equipo de Selena”. Parece que Selena va a tener que enfrentar muchas más criticas de las que imaginaba por su nueva relación.

Vía TKM