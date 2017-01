Bella Hadid y The Weeknd cruzan caminos por primera vez desde que él comenzó a salir con Selena Gomez (+ Foto)

Alerta de incomodidad!

Iba a ocurrir en algún momento… que Bella Hadid yThe Weeknd se encontraran por primera vez, después de que las fotos del cantante de Starboy besándose con Selena Gomez salieran a la luz.

La expareja asistió al Madison Square Garden a un concierto en memoria de A$AP Yams, quien falleció hace dos años.

The Weeknd se presentó junto a otros nombres famosos, entre quienes estuvieron Schoolboy Q, French Montana, Kendrick Lamar, A$AP Rocky y más. Hadid asistió junto a Kendall Jenner, quien probablemente estuvo ahí para apoyar a su supuesto novio, A$AP Rocky

No estamos seguros si Hadid y su exnovio se encontraron cara a cara, pero estuvieron con las mismas personas.

De hecho, las modelos estuvieron en el backstage con el famoso joyero Ben Baller, quien capturó muchos de los momentos en su historia de Instagram. Después de compartir un clip de The Weeknd en escena, hizo lo propio con un snap donde estaba bailando junto a Hadid y Jenner.

Hadid también compartió un par de videos en su historia de Instagram, donde se le pudo ver con Jenner, justo antes de irse juntas en jet privado a París.

Una fuente nos dijo que la noche fue una “locura”, en el mejor sentido de la palabra, nos imaginamos.

Así que no podemos evitar preguntarnos si la incomodad entre Hadid y The Weeknd ocurrió. Después de todo, una fuente le dijo a E! News que la modelo “no ha superado a The Weeknd. Todavía lo ama”.

La fuente agregó: “Están en buenos términos, pero ella está molesta por su romance con Selena”.

Vía E!Online