Ejemplo de vida: tiene 83 años, volvió a competir tras la muerte de su esposo y buscará el título mundial

Ana Obarrio no entiende de impedimentos y va en busca de sus sueños. Cuando entra al rectángulo de juego, su mundo se detiene y su cuerpo se llena de alegría. “Me pongo las zapatillas y cuando siento el piso de la cancha de tenis, me produce placer, para mí es felicidad. El tenis me da muchísima felicidad”, explicó en diálogo con AFP.

“¿La edad? Te diría que no me doy cuenta de la edad. Me preguntan hasta cuando voy a seguir, y yo digo que hasta que el cuerpo me dé. No es un impedimento para mi, me ayuda”, cerró Obarrio, una abuela con 37 nietos que no sabe de quimeras y utopías.