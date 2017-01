Camino libre para Federer: Ahora se fue Andy Murray del Australia Open

Ya había pasado con Novak Djokjovic y ahora, el golpe fue contra el principal favorito del torneo. El tenista escocés Andy Murray, número uno mundial, fue eliminado en octavos de final del Abierto de Australia por el alemán Mischa Zverev, 50º, en cuatro sets 7-5, 5-7, 6-2, 6-4, en Melbourne. El primer grand slam del año perdió así a sus primeras cabezas de serie tras la eliminación en la segunda ronda del serbio Novak Djokovic, número dos mundial y defensor del título, ante el uzbeko Denis Istomin.

Es la primera vez desde la edición 2004 de Roland-Garros que los número uno y dos mundiales pierden antes de los cuartos de final de un torneo de Grand Slam. Andy Murray, finalista el año pasado, se vio sorprendido por el juego ofensivo de Zverev.

“He sufrido duras derrotas en mi carrera en el pasado y me he recuperado de todas ellas. Esta es una derrota dura”, reconoció tras el partido. “Estoy seguro de que me recuperaré de ella, pero ahora mismo, obviamente, estoy bastante afectado porque quería llegar más lejos en este torneo y no ha sido posible”, agregó el escocés.

Zverev, un alemán de origen ruso de 29 años, es el hermano mayor de la joven promesa del circuito Alexander Zverev, de 19 años. Calificado para sus primeros cuartos de final en un gran torneo, Mischa Zverev se medirá al suizo Roger Federer (N.17). Hasta ahora nunca había logrado superar la tercera ronda.

Andy Murray por su parte dejó escapar una ocasión en oro para coronar el Abierto de Australia, donde ya ha perdido cinco veces en la final. Nunca había sido eliminado tan pronto de Melbourne desde 2009. Desconcertado por el estilo espectacular de Zverev, el escocés no supo responder al juego del tenista zurdo, con el que ya se había enfrentado una vez (victoria 6-2, 6-2), en unas condiciones muy diferentes de la tierra batida.

Los “sembrados” que siguen en carrera son Roger Federer y Rafael Nadal. Quien ya avanzó a cuartos de final fue el “Expreso Suizo”, quien demostró una vez más que no pierde la calidad en el campo y doblegó nada menos que al japonés Kei Nishikori por 6-7, 6-4, 6-1, 4-6 y 6-3.

Federer, quien ha ganado 17 torneos Grand Slam en su carrera y es considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, tuvo una dura batalla que se prolongó por 3 horas con 24 minutos.