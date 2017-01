Una madre escribió esta increíble publicación en Facebook luego de que el padre biológico de su hija las abandonara

Aprendió una gran lección.

El perdón es una de las cosas más difíciles de aprender. Incluso es difícil enseñarlo o dar el ejemplo ya que cuesta mucho perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Pero a veces podemos sorprendernos de la capacidad de algunas personas, incluso de la de un niño. Eso le sucedió a esta madre que se llevó una gran sorpresa: su hija tuvo un corazón tan grande como para estar feliz por el padre que la abandonó siendo muy pequeña. Por eso decidió publicarlo en Facebook. La identidad de la persona fue resguardada para proteger su privacidad:

“Mi hija no ha visto a su padre desde que tenía cuatro años. Ahora tiene once. Cuando ella tenía 2, él me contactó y preguntó si yo podría autorizarlo a terminar con sus derechos como padre para que pudiera dejar de pagar la manutención, y yo acepté. Quería evitarle el dolor de un padre ausente y el sacrificio de su aporte financiero valía la pena, para que no la volviera a decepcionar nunca más. Nunca le mentí a ella sobre su padre. Siempre he contestado a sus preguntas de la forma más apropiada para su edad.

Cuando tenía cuatro años él me contactó y me dijo que le habían diagnosticado cáncer y que quería verla. Planeamos un día y nos encontramos en un parque. Me pidió dos horas. Estuvo 20 minutos y nunca más supimos de él. En el verano nos topamos con alguien que lo conocía y me comentaron cómo mi hija se parecía a los otros hijos de él. Me contaron que se había establecido y que tenía una familia ahora. Se me hizo un nudo en el estómago pensando en lo doloroso que sería para mi hija. Corté la conversación y nos fuimos al coche, y cuando nos íbamos a ir la vi sonriendo. Me dijo: “Mamá… Él descubrió como ser un padre. Eso es una cosa muy linda. Estoy feliz por sus hijos”. Y ese fue el día que una niña de 11 años me enseñó todo lo que necesito saber acerca del perdón”.

Realmente, una increíble enseñanza la que nos entrega esta niña, luego de perdonar al hombre que tanto daño le pudo haber causado por su abandono.

¡Un verdadero ejemplo a seguir!

UPSOCL