La industria forestal y los incendios que no paran

El espeso humo conduce a los monocultivos:

Otra catástrofe pone en cuestión al Estado subsidiario chileno. No hay bomberos suficientes, no hay aviones, no hay planificación, no hay forma de apagar los intensos incendios que ya llevan una semana consumiendo la zona centro sur del país. La industria forestal desmesurada de las familias Matte y Angelini ha puesto la mecha secando los territorios. Tras casi una semana de incendios en distintas partes del territorio han muerto 3 brigadistas de la Conaf y miles de animales, 126 mil hectáreas ya ardieron y 48 incendios aún no paran.