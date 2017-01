El antes y después de Holly, Kendra y Bridget: Las chicas de la Mansión PLAYBOY

En la actualidad, las chicas viven sus vidas lejos de la afamada marca para adultos y tienen un tranquilo presente en redes sociales.

Dentro del universo que rodea al Planeta Playboy, imperio que el magnate Hugh Hefner supo materializar en base a la famosa revista para adultos y al canal de televisión, hubo un espacio que provocó gran expectación y se trasformó en un fenómeno mundial, pese a que era el que menos desnudos mostraba y que se transmitía por E! Entertaiment Television.

El programa se trataba de “Girls of the Playboy Mansion” (Las chicas de la mansión Playboy o The Girls Next Door), donde las protagonistas eran tres jóvenes, todas ellas con un pasado estelar como conejitas, cuyos nombres son tan recordados como sus aventuras: Holly Madison, Kendra Wilkinson y Bridget Marquardt.

Las tres novias de Hugh Hefner eran protagonistas de viajes, aventuras y fiestas junto al nonagenario seductor y hasta hoy, pese a que el programa finalizó el 2010, siguen despertando pasiones. Ya ninguna tiene vínculos con el acaudalado empresario y ya no viven en la mansión, la cual salió a la venta el año pasado.

Hoy, tanto Holly, Kendra y Bridget viven sus vidas lejos de la afamada marca para adultos y tienen otros intereses sociales distintos al que mostraban por esos años. Incluso, más de alguna ha revelado algunos secretos de la intimidad del empresario.

De las tres, Holly y Bridget siguen manteniendo amistad, mientras que Kendra está un tanto alejada luego de algunas disputas a través de la prensa.

Holly Madison (Instagram)

Fue una de las novias oficiales de Hugh Hefner, quizás la principal, pero hoy a sus 37 años está abocada a su matrimonio con Pasqueale Rotella y al cuidado de sus dos hijos Rainbow Aurora y Forest Leonardo, de quienes muestra fotos y momentos en sus redes sociales.

Después de los siete años que duró con Hugh Hefner, se involucró sentimentalmente con el ilusionista Criss Angel y el guitarrista Benji Madden (Good Charlotte) y también participó en algunos programas de televisión, como Peepshow y un reality show llamado Holly’s World.

Kendra Wilkinson (Instagram)

Kendra Leigh Wilkinson era la menor de las tres conejitas, pues al momento de su aparición en el programa tenía 18 años y un espíritu deportivo que encandiló a los seguidores del programa. Dueña de una personalidad bastante alocada y divertida, fue una de las favoritas de Hugh Hefner, aunque se separó de él en 2008.

Producto de su pasión por el deporte, se casó con el futbolista Hank Baskett (Philadelphia Eagles) y hoy tiene dos hijos Hank y Alijah Mary. Actualmente tiene 31 años y protagoniza un programa con su nombre, aunque esa exposición le ha traído más de un dolor de cabeza asociado a sus escándalos con el alcohol.

Bridget Marquardt (Instagram)

La actual modelo de 45 años es la más antigua de las tres novias de Hugh Hefner, llegó a la casa cuando el empresario tenía 8 jovencitas como pareja, pero al final fue seleccionada junto a Holly y Kendra para ser parte del trío perfecto hasta que en el 2008 también decidió finalizar su vínculo. En el 2015 se comprometió con el director de cine Nicholas Carpenter.

Bridget aún no tiene hijos, pero tal como lo demostraba en el reality, tiene un inmenso amor por sus dos mascotas: la perrita Wednesday y una gata llamada Gizzmo. Como empresaria se instaló con la tienda de disfraces CelebrateWithBridget y en sus redes sociales tiene una participación muy activa donde tiene como práctica contestar la mayoría de los comentarios de sus más de 300 mil seguidores.

