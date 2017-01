Pedro Ruminot realiza polémica rutina en donde se burla de vegetarianos y veganos

La noche de este viernes, el humor en la versión 2017 del Festival de Huaso de Olmué, estuvo a cargo del polémico Pedro Ruminot, quien destacó por otra polémica rutina.

Pero fue un pequeño segmento de solo dos minutos de su rutina de 40 minutos fue el que causó gran molestia entre el público presente y el de las redes sociales:

“No me caen mal los vegetarianos y los veganos, los respeto, pero hay que tener una fuerza de voluntad muy grande para no comer carne (…) Yo hago asados todos los días y ellos comen apio y lechuga y yo…los admiro. A mí me molesta el vegetariano que es como el Testigo Jehová de la comida, el que te quiere convencer de no comer carne y llega a los asados, donde no están invitados…es como invitar un cura a un orgía, ¿para qué?”.

La rutina recibió fuertes críticas en las redes sociales, sobre todo por su forma de mostrar a los vegetarianos como personas con problemas mentales.