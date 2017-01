Los caprichos de Donald Trump tras mudarse a la Casa Blanca

La popularidad de Donald Trump crece cada vez más a medida que se conocen los detalles sobre su mudanza a la Casa Blanca.

Aunque no está confirmado si Trump se mudará por completo a la mansión, o si seguirá viviendo en su lujoso edificio en Nueva York, la ida y vuelta desde la Casa Blanca hasta el Torre Trump le puede costar un millón de dólares en seguridad.

Trump y sus exigencias

Uno de los caprichos más sonados del millonario ha sido el de reemplazar todas las almendras de Obama por Doritos, al mejor estilo americano.

Anita McBride, que se desempeñó como jefe de personal en la Casa Blanca desde la presidencia de George Bush, comentó que los cambios en la Casa Blanca han sido abismales.

“Obama, cuya obsesión por la alimentación saludable ha sido bien documentada, mantiene un gran tazón de manzanas sobre una mesa en la Oficina Oval y un suministro de almendras para su tarde-noche. Trump, por su lado es un aficionado de la comida rápida, no solo pidió Doritos sino también papas fritas”, agregó.

Su esposa, Melania Trump, tampoco que queda atrás con sus exigencias. Nicole Bryl, estilista de cabecera de la exmodelo, confirmó que la nueva Primera Dama quiere adecuar una habitación de acuerdo a sus necesidades, las cuales incluyen zapatos y vestidos de diseñador, además de muchísimo maquillaje.

Trump también planea algunos cambios en la infraestructura de la residencia presidencial. Pretende cambiar de lugar al Gran Salón, sitio en el que se acostumbra a recibir a los presidentes mundiales y se realizan las ruedas de prensa.

Uno de los que más ha dolido entre el personal de la mansión fue el despido de Charles Brotman, quien se desempeñó como locutor de las ceremonias de asunción presidenciales desde hace 60 años. Su reemplazo es Sean Spicer, 30 años menor quien también se encargará de la jefatura de prensa gubernamental.

La versión en español de la página web de la Casa Blanca ha desaparecido de internet poco después de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara posesión de su cargo.

“Sorry, the page you’re looking for can’t be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)”, es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol, informó Efe.

La versión en español de esa página web se abrió por primera vez en los meses posteriores a la llegada al poder del hoy expresidente Barack Obama y hasta días antes del traspaso de mando tenía un blog dedicados a temas de interés de la comunidad hispana.

La nueva Administración Trump, en la que no hay ningún latino en los puestos de responsabilidad del gabinete, ha ordenado también la clausura de otros instrumentos de comunicación en español como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en Twitter o su página de Facebook.

Igualmente, se eliminó de la Casa Blanca una página sobre los derechos de la comunidad LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) en Estados Unidos.

Vía Difundir