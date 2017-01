La picante confesión de Francisca Undurraga sobre los hombres del reality

Francisca Undurraga, es parte del reality de Mega, Doble Tentación y hace algunos días tuvo un fuerte cara a cara con José Luis Bibbó, ya que en una actividad, la modelo le pegó una fuerte cachetada al argentino.

La modelo, habló con el diario La Cuarta desde Calera de Tango, donde confesó no andar seduciendo por la casa; “No me considero tanto tentación, no ando de sexy por la casa, todo lo contrario. Pero lo puedo tentar mi ternura y mi transparencia, porque yo soy como soy nomás, digo lo que pienso, no estoy armando show para las cámaras, si algo no me parece lo digo”.

Francisca, es la “tentación” de Joche, pero ella aseguró que hay muchos hombres guapos en el encierro de Calera de Tango.

Cuando le preguntaron a la modelo, si le gustaba alguno, ella contestó; “Todos, jajajá. Todos los hombres de la casa son para fijarse en ellos, son todos guapos. Pero encuentro más guapos a los que están de jotes que a los que están en pareja. Todos tienen lo suyo, hasta Súper Mario, que es un amor y me hace reír mucho. No estoy pensando en maldades, pero estoy abierta a cualquier posibilidad. Hay que ir probando, cualquier cosa puede pasar en el encierro”.

Vía TKM