Andras Uthoff: “Se ha generado una vía para hacer un nuevo contrato social de las pensiones en Chile”

El cambio al sistema de pensiones ha sido una de las demandas que han sido levantada con mayor fuerza en el último par de años y que se suma a la movilización social que busca recuperar derechos, hoy “licitados”, tales como sucede con educación, salud y el fin al trabajo precario.

Andras Uthoff, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de California, fue parte de la denominada “Comisión Bravo” creada por Michelle Bachelet para revisar las propuestas para realizar reformas al sistema, cuyas conclusiones fueron entregadas el año pasado, aunque sin tener respuesta por parte de La Moneda a través de algún proyecto de ley relacionado.

Uthoff es impulsor de un sistema mixto de pensiones que apunte a la construcción de un modelo de Seguridad Social y en conversación con El Ciudadano señala que “La seguridad social se basa en ciertos principios entre los cuales el más importante es el principio de solidaridad que implica que tu tienes que hacer subsidios cruzados entre la gente más pudiente y la menos para financiar un sistema de pensión”.

Participó de la comisión Bravo y planteaba que se apostara por un sistema mixto de pensiones para apuntar a un modelo de seguridad social ¿Las propuestas que han devenido desde la Comisión hasta ahora, cómo las analiza y proyecta en el futuro?

Sí, yo fui uno de los 24 miembros de la Comisión Bravo que hizo un diagnóstico, elaboró algunas propuestas específicas y se dividió en tres propuestas estructurales: una que se consideró de mayoría, en general votada por gente que venía de afuera del país, que era mantener el sistema como estaba con cambios de orden paramétrico; otra que tuvo 11 votos, que para mí es un empate que fue la que presentamos nosotros que hablaba de un sistema mixto y, finalmente, una delegada que venía de Polonia que decía que Chile debía de volver a un sistema de reparto.

Desde entonces el informe ha estado más bien en silencio y no activado. Ha habido una inmovilización de parte de Gobierno que ha derivado en un malestar de la ciudadanía tanto de la Coordinadora No Más AFP, como del gatillazo que tuvo esta pensión de Gendarmería. Esto gatilló el hecho de que el tema hay que resolverlo y debatirlo.

Hubo una llamada de La Moneda, del ministro del Interior a llevar planteamientos que fueron recibidos por la Presidenta y que lamentablemente no han tenido respuesta y después una Comisión Técnica se instaló en el ministerio de Hacienda contraria a la opinión de la ex ministra de Trabajo Ximena Rincón que es la que actualmente interactúa hoy día. Pero la propuesta no está cerrada todavía y yo no podría decir en qué estado está.

El Pilar Solidario puede ser el elemento más destacado de lo que ha concluido el Gobierno ¿Qué significa en la práctica? ¿Es mayor beneficio?

No se ha dicho que habría un 5% para un pilar solidario. Lo que se ha dicho que habría un 5% adicional de los empleadores. Y cuando se trató de decidir si iba a un pilar solidario o a las cuentas de los trabajadores individuales, en mi opinión esto debería de ir en su totalidad a un pilar administrado por capitalización o reparto de forma colectiva y para hacer solidaridad hoy día y mañana. Esto no está zanjado. Se sabe que es un 5% pero no se sabe si va a ser este año, en cinco o en diez.

¿Qué sensación le queda del trabajo de la comisión y que esto no sea considerado?

El que la Comisión Bravo se quebrara en tres comisiones fue muy significativo. En este momento se está debatiendo el tema de pensiones que se habría de haber debatido desde el año 1981 cuando implementaron este modelo, que no iba a servir. Y hoy sabiendo que modelo ha madurado y está dando malas pensiones a la mayoría de la gente, estamos retomando el tema que se tendría que haber retomado muchos años atrás. Quienes logramos quebrar esta tendencia de querer mantener el sistema ha sido algo muy significativo junto con los movimientos sociales y una serie de centros de investigación que dicen que hay alternativas. Esos tres caminos han generado una vía hacia hacer un nuevo contrato social de las pensiones en Chile.

¿Cómo se garantiza un sistema de seguridad social?

De partida se basa en ciertos principios que el actual no tiene para nada, porque es un mercado que administra cuentas de ahorro individuales y si tu no tienes capacidad de ahorro sencillamente no tienes pensión, excepto que el Estado con el pilar solidario te dé un ATS.

La seguridad social se basa en ciertos principios entre los cuales el más importante es el principio de solidaridad que implica que tu tienes que hacer subsidios cruzados entre la gente más pudiente y la menos para financiar un sistema de pensión. Eso es lo el sistema actual no hace y que queríamos hacer con el sistema mixto.

¿Y cuáles son sus características?

Se puede plantear de varias formas. Nosotros habíamos pensado que las cotizaciones de cierto nivel, que pueden ser 400.000 pesos, todo se administrara centralizadamente por un ente público o privado y se capitalizara y tenía dos componentes: lo que tu autofinanciabas y lo que aportaba el trabajador al Estado y el empleador para hacer solidaridad. Con eso, tu puedes garantizar que la mayoría de la gente tenga pensiones cercanas al salario mínimo, lo que hoy día el 79% sabemos que está por debajo en sus jubilaciones”.

En la batalla comunicacional, el fondo E cayó de inmediato. Existe alguna explicación para eso o es parte de la volatilidad de este mercado?

Es parte de la volatilidad y no tiene nada que ver con los llamados a salirse del fondo E. También últimamente ha caído el fondo A. Con el sistema mixto, lo que queremos también es que la gente más vulnerable y con menos recursos no tengan que estar tomando decisiones desinformadas sobre qué fondo tomar, por ejemplo. Eso tendría que hacerlo una instancia especializada y con mucha calidad técnica no cualquier ciudadano que no sabe cómo hacerlo.

José Robredo H.

@joserobredo

El Ciudadano