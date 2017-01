Chrissy Teigen mostró sus estrías y es lo más honesto que probablemente veas hoy

Mientras muchas la felicitaban por ser sincera con sus fans, Chrissy dejó en claro que no quiso llamar la atención por sus estrías:

When I drink wine I say “whatevs” and sober Chrissy doesn’t like it

I do not post stretchies for the praise. I post it because the wine also I like the pattern and they’re so soft

— christine teigen (@chrissyteigen) 19 de enero de 2017