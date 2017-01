Este es el método sin dietas con el que Mariana DiGirolamo bajó de peso

La menor del clan DiGirolamo, Mariana – sobrina de la reconocida actriz – ha seguido los pasos de su tía en cuanto a su pasión: el teatro. En los últimos años ha tenido papeles en televisión que le han abierto la posibilidad de mostrarse al público. Y hoy, se ha notado un cambio físico grande dentro de su carrera.

Ha ganado muchos seguidores, que han notado mucho el cambio de peso de la actriz. Desde sus inicios, ha tenido una importante baja, aún viéndose muy saludable, a lo que encendió las dudas de los medios y en una entrevista a Página 7, respondió las interrogantes.

El rostro de Mega comentó que quiso hacer cambios que fueran pequeños, pero duraderos: “Comencé a preocuparme un poco de las comidas. Traté de hacer la dieta del genotipo, pero no me resultó; y sólo cuando me relajé comencé a bajar de peso”.

Así fue que habló sobre su proceso para adelgazar: “No fue de una manera escandalosa, ni dramática. Lo que pasa es que en la pantalla uno se ve más ancha, y llegó un momento en que dejé de sentirme cómoda”.

“Ando harto en bicicleta, ahora mismo la verdad es que no tengo nada de tiempo entonces trato de hacer mis tránsitos cortos en bicicleta, y también tomo mucha agua”. Cambios con los que se nota muy contenta. ¡Bien por ella!