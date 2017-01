La gran transformación de Amanda Bynes: así es la caótica vida de la ex chica Disney

Desde los 10 años Amanda Bynes estuvo involucrada en el mundo del espectáculo. Participó durante 10 años en la serie All That, y comenzó a ganar éxito con películas de Disney, y varios roles que le valieron mucha popularidad. Pero fue apenas en el 2010 que anunció su retiro de la actuación.

En sus propias palabras ya no amaba la actuación, pero desde entonces no desapareció del lente de los paparazzis, ni de Hollywood. Si bien se alejó de las cámaras, Bynes continuó destapando su vida ante la prensa, lo que le valió ser conocida como una más de las ex chicas Disney que se rebelan, al más puro estilo Lindsay Lohan.

Todo el mundo de la actuación sí la asfixió, pero no ha logrado estabilizar su carrera desde entonces. Con los años cambió el cine por el diseño, pero la actriz se sigue viendo envuelta en polémicas por sus actos y apariencia.

Hoy ha sido vista con un drástico cambio de look, ¡pero ya no parece la misma! A sus 30 años parece intentar buscar nuevamente su destino. ¿Qué piensas?