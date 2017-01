Estas son las cosas que toda persona debe saber acerca del pene

El pene al igual que los órganos sexuales femeninos siempre causan interés. Nadie puede tener ambos, por lo menos en su totalidad, y saber qué es. El miembro viril, sobre todo, genera muchas preguntas, pues se tiene la creencia de que él depende mucho de la sexualidad de la pareja, no sólo del hombre.

A veces nos preguntamos si el tamaño importa, por qué se padece la disfunción eréctil, si es que el pene piensa por sí mismo, cuánta presión puede soportar o si es posible lastimarlo.

Para que se despejen algunas de estas dudas, te presentamos algunas características del pene que seguro no conocías y te van a sorprender. ¡Echa ojo!

1: ¿Desde cuando existe?

La especie más antigua a la que se conoce un órgano como el pene, es la criatura marina de duro caparazón llamado Colymbosathon ecplecticos. Su nombre viene del griego y etimológicamente significa “el asombroso nadador de gran pene”

2: Hay dos tipos de penes

Sí, así como lo escuchas, además de la forma, hay dos clases de penes, los que se expanden y crecen cuando llegan a la erección; a estos se les llama creciente, el 79% de los hombres tienen este tipo. El 21% de los chicos tienen lo que se conoce como el pene exhibicionista, es decir que apenas crecen cuando llegan a la erección, el resto del tiempo, lo que ves o sientes es lo que obtienes.

3: ¿En verdad? ¿Dos minutos?

Estudios científicos llevados a cabo por un grupo de investigadores alemanes señalaron que el promedio de duración de un coito es de dos minutos. Sí, seguramente has sentido que la penetración es más larga, pero en realidad, continuamente, solo tiene este tiempo, pues el pene no tolera más minutos.

via GIPHY

4: Orgasmos cortos

El pene tiene orgasmos de solo 6 segundos, mientras que una mujer lo tiene por 23, casi 4 veces más. Durante el clímax, el corazón del hombre puede alcanzar hasta 180 pulsaciones por minuto. La erección en sí alcanza entre 30 y 40 minutos.

5: Una próstata grande igual a problemas

Una glándula prostataria de gran tamaño puede causar disfunción eréctil y eyaculación precoz. Si el chico sufre de alguno de estos problemas es posible que la causa sea esta. Recuerda, cuidar la próstata es vital, pues el cáncer en esa zona es uno de los que más mortalidad causa.

6: El pene en serio sí piensa por sí mismo

La ciencia ha demostrado que esta afirmación puede ser verdad. Tener erecciones en situaciones no propicias, que provocan más incomodidad que satisfacción se debe a que es un órgano que funciona de cierta forma, en manera independiente. El pene responde al sistema nervioso simpático que no siempre está bajo control consciente. Y así como pueden surgir erecciones sin querer, se puede disminuir una, por ejemplo con agua fría. La eyaculación es igual, en realidad no una sensación que no puede detener.

7: Fumar es pésimo para el pene

La erección depende al 100% del flujo de sangre hacia la zona, un reciente estudio de la British Journal of Urology señala que el consumo de tabaco calcifica los vasos sanguíneos y dificulta la circulación eréctil, es decir las erecciones son más pequeñas, por lo menos un centímetro.

via GIPHY

8: El pene del guapo, el feo lo desea

Según un grupo de científicos, el pene de un hombre con mejor atractivo, sí, más guapo, funciona mejor. Por lo menos en la fertilización, pues tienen un esperma más fuerte, uno de mejor calidad.

9: ¿Qué es un pene en realidad activo?

Si alguna vez has pensado que una de tus parejas era en realidad muy activo, te aseguramos que con este dato vas a explotar. Se cree que el pene que más veces participó en relaciones sexuales, fue el del rey de Fatefehi de Tonga, que habría quitado la virginidad a más de 37 mil 800 mujeres entre los años de 1770 y 1784, más o menos siete por día.

10: A ver, el tamaño ¿si importa?

La longitud de un pene erecto es de 13.12 centímetros, la longitud de un pene flácido es 9.16 cm. El tamaño importa cuando se habla de fertilizar, pues entres mayor es un pene, mayor es la evacuación de semen. Por ello, cuando se practica con fines de reproducción sí es importante. Cuando se trata de placer sexual, 6 cm bastan para que funcione y la mujer tenga un orgasmo grandioso.

Vía: De10.com