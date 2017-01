Estas son las mentiras de las series y películas americanas que todos hemos notado

No hay como pasar el fin de semana en cama viendo películas o tus series favoritas, acompañadas de palomitas y una rica bebida, pero hay algunas cosas que simplemente parecen irracionales.

Te has vuelto experto y has comenzado a notar algunas incongruencias en las historias que tanto disfrutas. Es extraño cómo en las películas y series americanas siempre tienen los recursos necesarios para todo, y aunque sabes que es solo ciencia ficción, a veces no te explicas por qué la industria del entretenimiento insiste en engañarte. Estas son 16 mentiras que todos hemos notado.

1. La puerta siempre está abierta

A cualquier hora del día, la gente entra como si fuera su casa.

2. Siempre hay estacionamiento disponible

En el lugar perfecto, a la hora correcta, el estacionamiento siempre está disponible para todos.

3. Arriendos a precios accesibles

A pesar de tener trabajos modestos, sus departamentos son enormes y con decoración de lujo.

4. Maquillaje siempre perfecto

La protagonista parece ir siempre acompañada de un maquillista profesional por la vida.

5. La chica mala empuja a la gente

Y parece que nadie reacciona.

6. Todos se saben la canción

Es extraño cómo todos se saben la canción principal, los pasos de baile y se presten para hacer la coreografía en medio del parque o el antro.

7. Alguien invita los tragos de todos

En las películas americanas siempre hay una persona generosa que tiene ganas de pagarle la fiesta a todos los asistentes.

8. Encontrar un taxi enseguida

Es un hecho científicamente comprobado que cuando más necesitas un taxi, no aparece por ningún lado.

9. Nunca mueren

A pesar de que sea uno contra treinta, las balas nunca dan en el blanco.

10. Todos son bellos

Y compran ropa y zapatos de marca, y lucen fabulosos incluso recién levantados.

11. Comen mucho y no engordan

Pueden engullirse una pizza completa todos los días y siempre se ven perfectos.

12. Siempre hay una historia de amor

Aunque sea una película de terror, acción, deporte, el amor siempre esta en el aire, y tienen un final perfecto.

13. Siempre tienen dinero

Aunque no tengan empleo, de alguna manera siempre tienen los recursos para golosinas o salir de fiesta.

14. Las luces siempre encendidas

Así es, cuando todo está en la oscuridad, por alguna razón podemos seguir viendo lo que sucede.

15. Los noticieros saben todo

Siempre que encienden los noticieros, curiosamente están hablando del tema que les interesa.

16. Vista acuática

Pueden ver cada detalle y aguantan la respiración por varios minutos.

Vía: Difundir