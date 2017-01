A Bella Hadid las transparencias de su atuendo la traicionaron mientas caminaba por París

Bella Hadid no ha tenido un solo respiro de los paparazzis en la última semana desde que se conoció el nuevo romance entre su ex novio, el cantante The Weeknd y Selena Gomez. Ahora para sumar otro tema a la polémica a Bella se le escapó un pezón mientras caminaba por París.

La modelo estaba usando una blusa negra transparente y cubría sus pechos con una chaqueta del mismo color, pero en un momento mientras caminaba, la chaqueta dejó al descubierto sus pechos, y por supuesto, los fotógrafos no perdieron ni un segundo.

Su inseparable amiga, Kendall Jenner usó un outfit similar, pero con los pechos cubiertos por un par de sexys estrellas.

A pesar de los difíciles días que ha atravesado Bella, parece que la modelo no quiere dejar que la historia de su ex y Selena la aíslen del mundo. Todo lo contrario ha decidido que es el momento para disfrutar al lado de sus amigas y de mostrar lo que la ha hecho famosa.