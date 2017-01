El hermano de Kate Hudson habló sobre los rumores que vinculan a la actriz con Brad Pitt

Oliver Hudson publicó una fotografía de la portada de una revista que aseguraba que Brad Pitt se había mudado a la casa de su hermana.

Como todos sabemos, hace algunas semanas se instalaron los rumores que vinculan sentimentalmente a la actriz Kate Hudson con Brad Pitt y desde entonces los medios de comunicación se han hecho eco de estas versiones. La revista Star, no sólo aseguró que los actores comenzaron una relación amorosa, sino que además, el galán recientemente divorciado ya se habría mudado a la casa de Kate.

El hermano de la actriz, utilizó la portada de esta revista para opinar al respecto. A través de su cuenta de Instagram,

Oliver Hudson publicó una fotografía de la tapa del semanario y escribió un gracioso texto.

“¡Sí y ha sido un infierno! ¡Es muy desordenado! Bebe directamente de los envases y ¡¡¡deja la puerta abierta cuando está en el baño!!! Y es por eso que está en mi casa. Ya me dice ‘hermano’ y ha comenzado una pelea entre mi hermano real Wyatt y yo, quien ya no me habla. Insiste con que mis hijos lo llamen Tío B y perdió al más chico en el puerto de Santa Monica por dos días”, bromeó Oliver.