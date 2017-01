Estos son los nominados a los Premios Razzies ¡Lo peor del cine!

Hoy se dio a conocer a los nominados a unos reconocimientos que nadie, NADIE, quisiera recibir. Se trata de los Razzie 2017, sí, esos que premian a las peores películas del año.

En sus categorías, generalmente hay cintas que no cumplieron con las expectativas generadas o que defraudaron a los críticos de cine, independientemente de su éxito o fracaso en taquilla.

La edición número 37 de los Golden Raspberry Awards se llevará a cabo el 25 de febrero en Los Ángeles, California, y los ganadores, si es que acuden a la premiación, recibirán un galardón en forma de frambuesa, pintada con aerosol.

Al dar a conocer a los integrantes de cada categoría, se anunció que el 2016 tuvo tantas películas malas, que se decidió ampliar el número de nominados, de 5 a 6.

Te dejamos la lista completa de aquellos que se disputarán los nada agradables reconocimientos a lo peor del 2016, y que serán entregados un día después de los premios Oscar.

Las peores películas:

1. Batman vs Superman: El origen de la justicia

En esta película estadounidense es protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill y Amy Adams. Ellos trabajaron bajo la dirección de Zack Snyder, con un guión de David S. Goyer y Chris Terrio. Esta producción de Warner Bros. Pictures, DC Entertainment y Dune Entertainment, nos muestra a ambos superhéroes, quienes se sumergen en una contienda territorial, pero las cosas se complican cuando surge una nueva amenaza, poniendo en riesgo a la humanidad.

2. Mi abuelo es un peligro

El guión es de John Phillips y fue dirigida por Dan Mazer. Es una comedia protagonizada por Robert De Niro, Zac Efron y Julianne Hough, producida por Lionsgate. En esta cinta, justo antes de su boda, un joven debe conducir a su abuelo, un antiguo general del Ejército, a Florida para las vacaciones de primavera.

3. Dioses de Egipto

Tener en el reparto a Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau y Geoffrey Rush no fue garantía para esta película dirigida por Alex Proyas. En esta cinta producida por Summit Entertainment y Mystery Clock Cinema, Beck, un héroe mortal, está decidido a salvar el mundo y a rescatar a su verdadero amor. Busca apoyo del poderoso dios Horus, con el que establece una alianza contra Set, el despiadado dios de la oscuridad que usurpó el trono de Egipto.

4. Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Se trata de un documental que analiza la historia oculta del Partido Demócrata de los Estados Unidos ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué ideas defienden exactamente? El guión y la dirección estuvieron a cargo de Dinesh D’Souza y Bruce Schooley.

5. Día de la Independencia: Contraataque

Fue protagonizada por Jeff Goldblum y Liam Hemsworth. Es una cinta de ciencia ficción dirigida por Roland Emmerich, y con guión de Carter Blanchard. Se trata de la secuela de Día de la Independencia, el gran éxito de 1996. La cinta nos señala que, usando la tecnolofía que los extraterrestres tenían hace 20 años, las naciones de la Tierra elaboran un programa de defensa, pero no es seguro que sirva para hacer frente a los recursos de los avanzados atacantes.

6. Zoolander 2

Aparte de protagonizar esta cinta al lado de Owen Wilson, Ben Stiller se aventuró a dirigir la cinta y colaborar en el guión, que fue escrito junto a Justin Theroux. Esta comedia producida por Paramount Pictures y Red Hour Films. Es una secuela y nos ubica 10 años después de que Derek y Hansel se conocen entre las pasarelas. Ahora se encuentran en el olvido y deciden emprender una nueva aventura en busca de la fama y el éxito que perdieron.

Aquí te dejamos el resto de las categorías:

– Peor Actor

Ben Affleck / Batman vs Superman: El origen de la justicia

Gerard Butler / Dioses de Egipto y Londres bajo fuego

Henry Cavill / Batman vs Superman: El origen de la justicia

Robert de Niro / Mi abuelo es un peligro

Dinesh D’Souza [como él mismo] / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Ben Stiller / Zoolander 2

– Peor Actriz

Megan Fox / Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras

Tyler Perry / BOO! A Medea Halloween

Julia Roberts / Día de las madres

Becky Turner [como Hillary Clinton] / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts / Divergente la serie: Leal y Shut-In

Shailene Woodley / Divergente la serie: Leal

– Peor Actriz de Reparto

Julianne Hough / Mi abuelo es un peligro

Kate Hudson / Día de las madres

Aubrey Plaza / Mi abuelo es un peligro

Jane Seymour / 50 sombras de Black

Sela Ward / Día de la Independencia: Contraataque

Kristen Wiig / Zoolander 2

– Peor Actor de Reparto

Nicolas Cage / Snowden

Johnny Depp / Alicia a través del espejo

Will Ferrell / Zoolander 2

Jesse Eisenberg / Batman vs Superman: El origen de la justicia

Jared Leto / Suicide Squad

Owen Wilson / Zoolander 2

– Peor Combo en Pantalla

“Ben Affleck y su cuate-por-siempre-malo Henry Cavill” / Batman vs Superman: El origen de la justicia

“Cualquier par de dioses egiptos o mortales” / Dioses de Egipto

“Johnny Depp y su traje vomitivo” / Alicia a través del espejo

“El elenco completo de actores alguna vez respetados” / Belleza inesperada

“Tyler Perry y esa misma peluca vieja y desgastada” / BOO! A Medea Halloween

“Ben Stiller y su amigo-apenas-divertido Owen Wilson” / Zoolander 2

– Peor Director

Dinesh D’Souza y Bruce Schooley / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich / Día de la Independencia: Contraataque

Tyler Perry / BOO! A Medea Halloween

Alex Proyas / Dioses de Egipto

Zack Snyder / Batman vs Superman: El origen de la justicia

Ben Stiller / Zoolander 2

– Peor precuela, Remake, Rip-Off o Secuela

Alicia a través del espejo

Batman vs Superman: El origen de la justicia

50 sombras de Black

Día de la Independencia: Contraataque

Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras

Zoolander 2

– Peor Guión

Batman vs Superman: El origen de la justicia

Mi abuelo es un peligro

Dioses de Egipto

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Día de la Independencia: Contraataque

Suicide Squad