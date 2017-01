El bullying contra el hijo menor de Donald Trump ha llegado demasiado lejos

La hija de Hillary Clinton salió en su defensa.

No soy partidaria que Donald Trump en este minuto -quizás- esté sentado en el sillón de la oficina Oval de la Casa Blanca. Nunca se me pasó por la cabeza que el 8 de noviembre de 2016 el magnate ganaría las elecciones y se convertiría en el presidente de Estados Unidos por una buena cantidad de votantes.

Lo cierto es que después de salir electo, un gran número de sus detractores ha salido a protestar en contra de la elección, como la marcha de las mujeres el fin de semana en Washington DC donde miles de personas – incluyendo mis padres y mi hermano menor- marcharon por diferentes avenidas de la capital estadounidense por la llegada de Trump a la Casa Blanca.



A pesar de que miles no estemos de acuerdo con que este hombre asumiera como presidente, lamentablemente su hijo, ha sido víctima de ciberbullying a más no poder. Me cuesta creer que gente adulta se deje llevar por rabia, el odio y sea capaz de insultar a un niño de 10 años que no tiene la culpa de ser hijo de Donald Trump.

Desde que asumió la presidencia el 20 de enero, Barron Trump ha sido blanco de burlas en las redes sociales, como el de una guionista de Saturday Night Live de NBC que dijo:

“Barron será el primer tirador de clases privadas de este país”.



y otros como:

Si es verdad que Barron Trump tiene autismo o asperger me va a gustar todavía más. — NK (@NKsulpiride) 21 de enero de 2017



“Barron Trump está paseando en la Casa Blanca ahora mismo buscando cosas para quemar”.

Además de otros que fueron escritos en Twitter pero borrados rápidamente después que muchas personas salieran a defender los derechos que obviamente tiene este niño… porque es solo un niño.

Si hasta la hija de Hillary Clinton, Chelsea Clinton, salió en su defensa:

“Barron Trump merece la oportunidad que todo niño tiene de ser un niño. Defender a todos los niños también significa oponerse a las políticas de @POTUS (cuenta de Twitter del presidente) , que perjudican a los niños”.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22 de enero de 2017



Otras personas también lo defienden:

Leí un tuit que decía “Barron Trump is an idiot”. No sé si sepan que tiene 10 años (y no ha hecho nada). Relájense. :( — Myshkin (@marianagiac) 21 de enero de 2017



Me encanta el humor negro, hay que reírse de la vida, pero tanto tweet cruel sobre el posible autismo de #BarronTrump me parece ya exagerado — Cinéfilo que llora (@SergiMerchan) 23 de enero de 2017

Vía Difundir