Joven que se tatuó la cara de Mia Khalifa en la pierna sacó la voz ante el humillante trato que le dio la ex actriz porno

Hace unos días se supo que un chico brasileño, llamado Fernando Andrade, se tatuó la cara de la ex actriz porno, Mia Khalifa, en la pierna.

El joven dijo que lo hizo por amor y admiración, pero jamás imaginó que Khalifa lo trataría tan mal por su ‘demostración artística’.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz porno lo humilló, tratándolo de idiota ante miles de seguidores que también hicieron burla del chico. Fue tanta la viralización del hecho, que algunos medios decidieron consultarle a Fernando qué pensaba al respecto.

Más um día normal suave 🖖🏼🌚 A photo posted by Alexander Skate (@fernando_andr4d3) on Nov 14, 2016 at 4:22pm PST

“Yo no esperaba que lo viera, pensé: esta chica es famosa, yo soy de una ciudad en medio de la nada en Brasil” y agregó: “Nunca pensé que lo vería, lo publicaría en su perfil y, pero aún, que me llamaría idiota.”

Al ser consultado sobre qué tan admirador era de Mia Khalifa , Fernando Andrade respondió: “Bueno, creo que casi todos los hombres de Brasil la conocen. Pero la sigo en Instagram y en Facebook. Sé que fue a la universidad, que está casada. Cosas así. Vi su cara y pensé: tengo que tener a esta chica en mi cuerpo. Así que lo hice“.

Luego le preguntaron qué pensó cuando la mujer lo etiquetó: “al principio pensé que era genial… ‘¡Mierda, Mia Khalifa me etiquetó!’. Me hice el tatuaje por amor y admiración. Pero no me molestó lo suficiente como para considerar quitármelo. No creo quitármelo nunca, no me arrepiento de habérmelo hecho en absoluto”.

“Recibí muchos mensajes de desconocidos diciéndome que era un idiota. Mis amigos piensan que soy una leyenda, dicen que la única persona a la que le podría pasar esto es a un brasileño”, señaló.

Lo más llamativo fue la forma en que estaba hecho el tatuaje, es por eso que le preguntaron qué opinaba del resultado final: “El primer tatuador con el que hablé me pidió 10.000 pesos. Entonces le pregunté a otra persona, que dijo que podía hacerlo de forma gratuita. Así que le dije ‘¡Bueno! no es el mejor, pero está bien’”.