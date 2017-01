La polémica foto de Bella Hadid y Kendall Jenner que las involucra en un trío

Como todos sabemos, en las últimas semanas se ha confirmado el romance deThe Weeknd y Selena Gomez, después de que aparecieran fotografías de ellos juntos, a los besos y acaramelados. Por lo tanto, no son éstos tiempos armoniosos para Bella Hadid, la ex del músico. Sin embargo, en los últimos días la modelo asistió a la Semana de la Moda de París con Kendall Jenner, y en las fotos publicadas podemos notar que la pasaron muy bien.

Lo más llamativo es que en una de las fotografías del viaje que realizaron, ambas supermodelos aparecen en extrañas circunstancias. Bella, aparece besando al diseñador Riccardo Tisci y Kendall pareciera estar durmiendo sobre Tisci, sin importarle en absoluto lo que sucede a su alrededor.

Afortunadamente, el director artístico de Givenchy cuidó la imagen de Bella y antes de publicar la fotografía usó un emoji sobre el pecho expuesto de la modelo. Claro que tanto ella como Kendall son grandes amigas del diseñador y disfrutan pasar el tiempo con él. De hecho, Riccardo y Bella también pasearon de la mano por las calles parisinas.

“A night out with my sexy birds, hot sandwich”, escribió el diseñador bajo la fotografía. Por supuesto, en pocos minutos se llenó de likes y comentarios de los seguidores de ambas supermodelos.

