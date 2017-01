La reacción de The Weeknd sobre los fuertes dichos de Justin Bieber

Justin Bieber jamás ha superado a Selena Gomez y eso es innegable: después de un año entero publicando “throwbacks” de ellos cuando eran pareja, ahora el cantante no soporta que su ex reinicie su vida de la mano de The Weeknd.

Al menos así lo dio a entender cuando, días atrás, le preguntaron si le gustaba la música de The Weeknd, y él respondió con un rotundo no. “Es una cosa de m**rda”, dijo, ante los paparazzis.

A partir de allí, todas las miradas estaban centradas en la respuesta del artista, que es ex de Bella Hadid. Pero un allegado a la nueva pareja confió a HollywoodLife.com cómo respondió ante los fuertes dichos de Bieber.

“Selena ama el hecho de que su ex esté celoso”, contó. “Sabe que Justin no cree de verdad que la música de The Weeknd es una m***da. Además, The Weeknd es muy maduro para sentirse afectado por los insultos de Justin o cualquier otra cosa despectiva que tenga para decir”, especificó.

Al parecer, The Weeknd no se pronunciará al respecto. Y menos para darle el gusto a Justin, que se muere de celos .