Shia LaBeouf se enfrentó a un simpatizante racista pro Donald Trump (Video)

Hace solo cuatro días Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos y las manifestaciones contra sus políticas racistas se han multiplicado y el actor Shia LaBeouf se sumó con un proyecto artístico que tiene como objetivo declararle la guerra al nuevo presidente.

LaBeouf se instaló a las afueras del Museo de la Imagen en Movimiento en New York una cámara para transmitir un streaming que estará activo durante todo el periodo de la presidencia de Trump, es decir por los próximos cuatro años.

El actor de Transformers piensa invitar a todos los que crucen por el lugar a posar frente a la cámara y gritarle al mundo: “Él no nos dividirá”, como forma de resistencia, insistencia y oposición.

Como era de esperarse algunos simpatizantes de Trump decidieron usar este streaming para apoyar al presidente. Un chico se acercó a la cámara para decir algunas palabras sobre la polémica ideología de Trump y Shia no dudo en enfrentarlo.

El actor no lo golpeó pero si le respondió gritándole a todo pulmón la frase que resume su idea artística: “Él no nos dividirá”. Las cosas se pusieron tensas entre ambos y empezaron a gritarse muy cerca el uno del otro, pero al final el intruso decidió retirarse.

White supremacist yells into the camera and Shia LaBeouf shuts him down. This has been a very interesting live stream. #HeWillNotDivideUs pic.twitter.com/CqY9pLobWi

— #HeWillNotDivideUs (@HWNDUS) 23 de enero de 2017