Los animales: Las silenciosas víctimas de los incendios forestales

El pasado lunes el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, arribó hasta la comuna de Pumanque en la región de O’Higgins, con el fin de coordinar los trabajos para combatir los incendios forestales que afectan a esa zona y a la región del Maule.

En la ocasión señaló que a lo largo del país se habían movilizado hasta entonces 147 máquinas, entre cuyas labores estaba la de comenzar a enterrar a los animales muertos con el fin de evitar riesgos sanitarios.

Esa es la realidad. En situaciones tan caóticas como la que hoy enfrenta el país, calificada por la presidenta Bachelet como “el peor desastre forestal” de nuestra historia y que ya conoce de pérdidas de vidas humanas como las de los tres brigadistas de Conaf atrapados por las llamas, los animales pasan a ocupar un lugar secundario.

Es por eso que quisimos saber cuáles son estas víctimas silenciosas, cómo trabajan las organizaciones que van en su ayuda y cuán preparado está nuestro país para no olvidar en medio de la catástrofe a los llamados “hermanos menores”.

“Los animales silvestres estaban todos muertos”

Francisco Henríquez es director ejecutivo de la organización de rescate y conservación ORCA Chile. Nos cuenta que han recorrido varios pueblos de la VI región y un poco de la VII. “El panorama es desolador por el incendio en sí. Y los animales silvestres estaban todos muertos, son muy pocos los que han logrado salvarse, por lo general los más grandes -los zorros, por ejemplo, y aves-, pero todo lo que es reptiles están muertos, no hay nada qué hacer”, relata.

Indica que lo que les preocupa principalmente son los mamíferos, como quiques y zorros. “Son los que más se han visto afectados porque no pueden arrancar”, explica. Cuenta, además, que en la VI región, por ejemplo, se encontró un gato Colocolo que huyó del fuego y que fue posteriormente trasladado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Frente al funesto escenario de los animales silvestres, Henríquez explica que como organización se han abocado a rescatar y ayudar a los animales de granja. Señala que han podido ver a muchos quemados, “en su mayoría en condiciones muy muy malas”. En ese contexto, el martes integrantes de ORCA estuvieron en Hualañé, en la provincia de Curicó en el Maule, sacando unos animales de una granja antes de que se viniera encima el incendio. “Al final lo que se hizo fue que frente a los animales que nos se pudieran sacar, porque no había disponibilidad de carros ni nada donde trasladarlos, se abrieron las jaulas para que arrancaran al cerro por sus propios medios y sobrevivieran los que pudieran”, relata.

“Incluir al animal en la evacuación evita todo este caos”

El director de ORCA explica que lo que complica el trabajo con los animales es la falta de coordinación con las autoridades. “Las organizaciones hemos tenido que empezar a compartir datos y contactarnos entre nosotros, porque no hay ningún protocolo que seguir en estos momentos, estamos todos improvisando, porque no hemos podido coordinar con los municipios o la Onemi, porque para la Onemi en estos momentos los animales no son importantes”.

Francisco explica que otro de los dilemas es que cuando los animales huyen y llegan a zonas pobladas la gente no sabe qué hacer con ellos, dónde mandarlos. “La gente llama y trata de contactar a las organizaciones para que vayan a buscarlos, pero entre que te avisan y tú logras llegar al lugar, ya el animal no está”, explica. “El problema es la centralización de la información porque como nadie sabe dónde llamar, los animales mueren quemados y no hay ayuda”, añade.

Henríquez apunta que en otros países, como Estados Unidos, se incluye a los animales en los planes de evacuación. Y pone como ejemplo de lo dificultoso que se vuelve todo cuando eso no ha sido considerado, el hecho de que al momento de darse la orden de evacuar hay mucha gente que no lo hace porque no quiere perder a sus animales. “Arriesgan su vida, la de los voluntarios de Bomberos y de los equipos de rescate que tienen que ir a buscarlos. Entonces, incluir al animal evita todo este caos”, argumenta.

Añade que durante el terremoto del 27 de febrero de 2010 estuvieron desplegados durante tres meses en Dichato y en aquella ocasión hubo conversaciones con la Onemi y las municipalidades para coordinar de mejor forma estos temas. “Pero como siempre, Onemi no es un organismo confiable para ninguna emergencia y nuevamente falló, omitiendo, mintiendo descaradamente, haciendo reuniones con las organizaciones, para finalmente desechar todo el trabajo y hacer lo que ellos querían”, acusa.

“No solo estamos salvando animales, sino también la forma de vida a mucha gente”

Frente a las críticas que surgen en escenarios como éstos, donde se cuestiona que organizaciones vayan en rescate y ayuda de los animales mientras los incendios afectan a personas, Francisco señala que “se habla desde el desconocimiento”. “Es muy fácil decir que se quemen las vacas, que se quemen los perros, porque la gente olvida que en el campo la forma de vida de esa persona se basa en sus animales. Cuando tú ves que una persona tiene dos vacas y con eso alimenta a su familia, y se le quema una, es grave”, argumenta. Y agrega: “Lo que debiera entender la gente es que nosotros no solo estamos salvando animales, sino que también la forma de vida a mucha gente”.

En ese contexto, el director de ORCA explica que mientras en la tarde los miembros de la organización se dedican a buscar animales, en las noches reparten comida y agua a los voluntarios y bomberos. Para ello la organización está recepcionando donaciones en Jorge Monckeberg 595 en Santiago. Francisco señala al respecto que lo que en este momento necesitan principalmente es combustible, “muchas pilas” y la disponibilidad de camionetas 4×4 para acudir a la zona de los incendios.

