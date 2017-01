Despiden a la guionista de la NBC que insultó al hijo de Trump en un tuit

Katie Rich, guionista del programa comedia Saturday Night Live (SNL) del canal NBC, ha sido suspendida de forma inmediata y con carácter indefinido después de publicar un mensaje en Twitter, donde afirmaba que el hijo menor de Trump “será el primer tirador de escuela en casa”, informa el portal Independent Journal Review.

Según el portal, el despido de la guionista explicaría la ausencia del nombre de Rich en los títulos de créditos de último programa emitido del show.

Aunque el pasado sábado la escritora eliminó su ofensivo mensaje y su cuenta de Twitter, este lunes ha restaurado la página, que solo contiene un tuit con una disculpa. “Pido perdón sinceramente por el insensible tuit. Lamento profundamente mis acciones y mis palabras ofensivas. Fue inexcusable y lo siento mucho”, reza su mensaje en la red social.

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I’m so sorry.

— Katie Rich (@katiemaryrich) 23 de enero de 2017