Estas 10 imágenes te darán una percepción de cómo las personas con daltonismo ven el mundo

El daltonismo es un defecto de la vista que hace que quienes lo padecen no puedan distinguir ciertos colores o confundirlos con otros. Esta afección tiene 3 tipos: deuteranomalía que es una percepción débil del color verde, la protanopia en que no se percibe el color rojo y la tritanopia que no permite percibir el color azul.

Un sitio web, llamado Colbindor cuenta con una herramienta que permite ver imágenes de la misma forma en que la ven las personas con estos tipos de daltonismo.

A continuación revisa algunas:

1.- El otoño

2.- Frida Kahlo

3.- Los Simpson

4.- Nyan el gato

5.- Tomates

6.- Melodía de la noche, de Leonid Afremov

7.- Loros

8.- Pelo teñido como arcoiris

9.- Perro en un campo de flores

10.- Semáforo