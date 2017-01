Trump reflota planes de construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access

Si hubo alguna duda sobre la postura medioambiental de Trump antes de salir elegido, está claro que ahora no la hay. En su primera semana como presidente, ha echado atrás el progreso logrado por los ambientalistas y los Nativos Norteamericanos, al retomar los planes de instalar los oleoductos Keystone XL y Dakota Access. Además, se han sugerido medidas para quitar protección y fondos a las organizaciones medioambientales.

La administración anterior estaba bajo una presión cada vez mayor con respecto a los dos oleoductos. El primero se proponía ir desde Alberta, en Canadá, hasta Nebraska, EEUU, mientras que el segundo iría desde Dakota del Norte a Illinois. Muchos consideraron que la decisión de construir los oleoductos era contraria al compromisos adquirido por Estados Unidos de reducir su dependencia de los combustibles fósiles y sus emisiones de carbono.

La construcción del oleoducto Dakota Access también recibió fuertes críticas y activas protestas contra la ruta propuesta, que pasaba por territorio Sioux, y apuntaba al riesgo que representa para la pureza del río Missouri, que se encuentra junto a la reserva de esta cultura. Las protestas culminaron con la creación de un campamento permanente con miles de personas que se instalaron en el sitio, incluyendo veteranos del ejército. Finalmente el presidente Obama decidió detener la construcción del oleoducto.

Signing orders to move forward with the construction of the Keystone XL and Dakota Access pipelines in the Oval Office. pic.twitter.com/OErGmbBvYK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2017