El particular detalle que probablemente nunca has notado en la serie “The Big Bang Theory”

The Big Bang Theory es una de las series más exitosas del último tiempo. Con diez temporadas al aire se ha convertido en una de las favoritas del público.

En septiembre próximo cumplirá 10 años en pantalla y sus protagonistas aún esconden secretos. En este caso se trata de Leonard Hofstadter, quien es caracterizado por el actor Johnny Galecki.

Todos saben que su personaje se caracteriza por usar lentes ópticos, pero ¿sabías que en la realidad esos lentes no tienen cristales?

El mismo actor afirmó esto en una entrevista que dio al periódico británico The Huffington Post. “Ensayamos el primer episodio durante una semana y media, y cuando comenzamos a rodar me dijeron: `bueno, te sacarás los lentes, ¿verdad?. Y yo les dije que no, porque quería que Leonard usara lentes”, señaló Galecki.

El actor comentó que siempre tenía que mirar para arriba a su compañero Sheldon Cooper, ya que mide 1.86 cm, pero al hacer esto los lentes reflejaban la luz. “Quité los cristales y esa es la magia que hay detrás de la pantalla”, sentenció.

Claro que esto le ha valido de muchas anécdotas como cuando se rascó el ojo sin sacarse ‘los lentes’ mientras estaba grabando.