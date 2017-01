Papá de Mayte Rodríguez declaró acerca de la supuesta relación de su hija y Alexis Sánchez

Mayte Rodríguez no ha parado de salir en los titulares nacionales durante las últimas semanas. Todo comenzó cuando se supo de su quiebre amoroso con el actor Tiago Correa, relación que duró 5 años. Las cosas no salieron como querían, y desde entonces se ha intentado especular si cada uno ya ha comenzado a salir con otras personas y dar vuelta la página.

Correa ha desmentido los rumores por su parte, y a Rodríguez se le ha vinculado fuertemente con Alexis Sánchez. Incluso la prensa británica publicó la especulación, por lo que recientemente su padre, el director Óscar Rodríguez, ha dado declaraciones.

En una entrevista a LUN, comentó sobre el tema para aclarar, dentro de lo que la privacidad permite, la situación de su hija con el jugador.

“El famoso allá (Inglaterra) es Alexis. Lo que él haga está dentro de lo que a la farándula inglesa le interesa publicar. A ellos, les interesa él”.

Además, agregó que por ahora no sabía si su hija mantenía algún tipo de romance o relación con Sánchez, diciendo que “No te lo podría comentar”.

Finalmente, sobre si le parece la idea o no, se limitó a contestar que “Eso depende de Mayte, no de mí. No vale mi opinión. Ella ya es una mujer y sabrá lo que hace y lo que no hace”. ¿Crees que esconde algo?