Quería trolear a su mamá que sería abuela y ella responde así (Fotos)

Un conversación dada entre una madre y su hijo a través de WhatsApp se ha viralizado en las redes sociales debido a la broma que el primero le hizo a su progenitora, quien se quedó en shock con la noticia.

Resulta que un joven quiso “trolear” a su mamá y no tuvo mejor idea que comunicarle que será abuela en los próximos meses. Para hacerle esta broma, el muchacho inició la conversación diciéndole que tenía algo importante que decirle.

La noticia no gustó mucho a la madre de familia, quien es un primer momento no le creía. Sin embargo, terminó reprochándole por no ser una persona responsable a sus 18 años. Incluso se preocupa por sus estudios del joven, a quien le falta cuatro años para ser profesional.

Durante la conversación, su adorado hijo decide decirle la verdad y la reacción de su madre fue la menos esperada, tanto que te sorprenderás.

A continuación te dejamos la conversación de WhatsApp que ya se ha viralizado en las redes sociales.

